Oboseala slăbește voința

La fiecare început de an se fac bilanțul anului recent încheiat și, bineînțeles, o listă mai mult sau mai puțin lungă cu așteptările și proiectele legate de noul an. Din păcate, multe de pe listă rămân tot acolo și la începutul anului următor și tot așa. Un psiholog britanic a încercat să găsească explicația acestui fenomen și o soluție salvatoare pentru dorințele tuturor. În opinia acestuia, eşecul în ceea ce priveşte respectarea hotărârilor de Anul Nou se datorează, în foarte multe cazuri, pur şi simplu oboselii. Profesorul Richard Wiseman, psiholog la University of Hertfordshire din Marea Britanie, afirmă că oboseala slăbeşte voinţa; cercetările sale sugerează că este mai probabil ca persoanele care dorm mai puţin de șapte ore pe noapte să aibă o voinţă mai slabă, iar folosirea unor modalităţi complicate de a respecta regimurile alimentare sau de a merge la sală se poate dovedi inutilă. Specialistul recomandă o altă abordare: să ne culcăm mai devreme şi să încercăm să mergem la sala de fitness seara, nu dimineaţa la prima oră. Creierul, explică el, are nevoie de multă energie pentru a face lucruri pe care nu ne dorim cu adevărat să le facem sau care ni se par dificile.