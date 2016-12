Obsesia beculeţelor colorate

Un bărbat din Croaţia face senzaţie cu locuinţa sa, pe care a decorat-o de sărbători cu peste un milion de luminiţe colorate. Tradiţia durează de câţiva ani iar uriaşa instalaţie atrage zeci de mii de vizitatori în timpul Crăciunului. Zlatko Salaj locuişte în Grabvonica, sat aflat în centrul Croaţiei. Bărbatul recunoaşte că ideea instalaţiei de lumină i-a venit din simplă comoditate. “Aveam doi pini argintii pe care îi decoram în fiecare iarnă. Dar recent m-am întrebat de ce trebuie să mă urc în copaci atât de înalţi, când am acum 700 de arbuşti pe proprietate, care pot fi decoraţi mult mai uşor”, a spus Zlatko Salaj. Aşa a început un proiect care a crescut de la an la an, cu mult peste aşteptările bărbatului. “În primul an, 2002, am folosit 70.000 de beculeţe. Instalaţia a avut un succes răsunător în zonă, le-a plăcut tuturor, în special copiilor. Oamenii au început să mă întrebe câte luminiţe voi folosi anul viitor, iar eu am spus că vor fi 100.000”, a mai adăugat bărbatul. Numărul beculeţelor a crescut de la an la an, până când a ajuns la nu mai puţin de 1,2 milioane. Întreaga instalaţie de lumini este o adevărată minune a tehnicii. Luminiţele sunt aranjate de-a lungul a 178 de kilometri de cablu înfăşurat în jurul copacilor aflaţi pe proprietate. În plus, patru kilometri de cablu se află în subteran şi asigură alimentarea cu electricitate a întregii instalaţii. Aranjarea decorului spectaculos durează aproape şase luni, iar familia Salaj trebuie să achite o factură la electricitate de aproape 7.000 de euro pe perioada sărbătorilor.