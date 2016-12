Ocolirea piraţilor, mai costisitoare decât plata răscumpărării

Capturarea navelor de către piraţi în Golful Aden ar putea fi mai puţin costisitoare decât navigarea în jurul Africii. Afirmaţia a fost făcută de preşedintele Asociaţiei Bulgare de Agenţii Maritime, Nikola Hristov, în urma capturării celor două nave sub pavilion britanic „Asian Glory” şi „St. James Park”, la bordul cărora se află şi patru navigatori români. Potrivit căpitanului Nikola Hristov, navigarea în jurul Africii ar însemna costuri suplimentare de 1,5 milioane de dolari, adică cel puţin 30 de zile în plus pe mare cu costuri zilnice de 30.000-40.000 de dolari. Acest lucru înseamnă că ar fi mai rentabil riscul capturării navei în Golful Aden şi chiar plata răscumpărării cerute de piraţii somalezi. „Ar fi cel mai bine dacă, în loc să se expună riscului, NATO şi ONU ar crea o forţă specială şi ar soluţiona problema. Precum a procedat Marina regală britanică. Este ridicol să discutăm despre piraterie dispunând de mijloacele de comunicare, de spionaj şi de control de azi. Numai dacă există un fel de sprijin secret al piraţilor ce vizează destabilizarea regiunilor”, a adăugat Nikola Hristov. Nava „Asian Glory”, sub pavilion britanic, cu doi navigatori români la bord, a fost capturată pe 1 ianuarie, la 600 de mile de coastele Somaliei. Alţi doi navigatori români se află la bordul navei „St. James Park”, capturată pe 28 decembrie. La sfârşitul lunii noiembrie, un alt român, aflat la bordul tancului petrolier Maran Centaurus a căzut în mâinile piraţilor, în prezent numărul navigatorilor români capturaţi de piraţii somalezi ajungând la cinci.