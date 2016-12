Octavia Spencer, la primul rol într-un serial

Octavia Spencer, actriţă laureată a premiului Oscar, se află în faţa primului său rol dintr-un serial de televiziune, într-o reinterpretare a celebrei serii poliţiste din anii '80 ”Murder She Wrote” (Verdict Crimă). Spencer va interpreta rolul scriitoarei de romane poliţiste Jessica Fletcher, care în timpul liber este detectiv amator - rolul care a făcut-o celebră pe Angela Lansbury, aducându-i 12 nominalizări la premiile Emmy. ”Întotdeauna m-am considerat un fel de detectiv din fotoliu şi, într-o întâlnire recentă, Bob Greenblatt, preşedintele NBC, m-a întrebat pentru ce tip de personaj aş accepta să joc într-o serie de televiziune. Evident că i-am răspuns că mi-ar plăcea ceva între J.B. Fletcher şi Colombo. Şi iată-ne acum! Sunt foarte fericită că am primit această oportunitate”, a declarat actriţa. Conform sursei citate, acţiunea din acest remake al seriei ”Murder She Wrote” (Verdict Crimă) se va petrece în prezent, în al doilea deceniu al secolului XXI. În urmă cu o săptămână, Octavia Spencer a lansat şi o carte cu mistere pentru copii cu titlul ”Randi Rhodes: Ninja Detective”.