Octavian Morariu aşteaptă 10-12 medalii olimpice

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Octavian Morariu, a declarat că aşteaptă o performanţă bună din partea sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Londra, concretizată în câştigarea a 10-12 medalii. „Performanţa se măsoară în medalii. Cred că avem şanse la câteva medalii în plus faţă de Beijing, în 2008. Cred că avem şanse să obţinem undeva între zece şi douăsprezece medalii. Acum depinde, sigur, de conjunctură, de moment. Depinde în primul rând de sportivi, ei sunt principalii actori. Am investit cât am putut de bine şi în pregătirea lor, dar şi în motivarea lor. Acum ei trebuie să performeze. Sunt convins că toţi merg la Londra cu gândul la victorie. Sunt mari campioni printre ei. Unii trebuie să îşi apere titlurile, alţii doresc să câştige titlurile olimpice şi să-şi îmbunătăţească performanţele”, a spus preşedintele COSR. Morariu a estimat că România are şanse să ia medalii la scrimă (sabie masculin şi spadă feminin, atât individual, cât şi la echipe), judo, gimnastică, kaiac-canoe şi canotaj, posibil haltere.