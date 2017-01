Octogenar acuzat că a violat o fetiţă de zece ani

Un bărbat de 80 de ani, din Poarta Albă, este acuzat de o vecină că i-ar fi violat fetiţa în vîrstă de numai zece ani. Miercuri după amiază, în jurul orei 19.00, un băiat a venit să o anunţe pe mama fetiţei că un bătrîn din comună i-a sechestrat copila în casa lui. "Am luat celălalt copil în braţe, care are un an, şi m-am dus la poartă la Toader Pricop. O auzeam pe fată cum plînge în casa bătrînului. Am strigat la Pricop să o lase în pace şi să iasă afară, însă acesta nu a răspuns. Poarta era legată cu o sîrmă, am dezlegat-o şi am intrat în casă", a declarat mama fetei de zece ani. Ea spune că în momentul în care a intrat pe uşa locuinţei bătrînului, acesta era cu pantalonii în vine, iar fata era pe pat dezbrăcată de la brîu în jos, legată de mîini şi cu o cîrpă neagră la ochi. Femeia şi-a luat copilul şi a mers la Postul de Poliţie din localitate unde a povestit oamenilor legii cele întîmplate. Poliţiştii spun că, în urma expertizei medico-legale, s-a stabilit că fetiţa este virgină dar are multiple leziuni anale. "Copilul spune că Pricop i-a băgat ceva în fund, dar nu ştie exact ce, din cauză că era legată la ochi", a mai adăugat mama acesteia. Pe de altă parte, bătrînul spune că totul este o invenţie. "Era în curte cu nepotul meu şi plantau fasole. Au făcut asta vreo două ore, după care au intrat în casă să bea suc deoarece le era sete. În acest timp a venit şi mama ei la mine la poartă şi a început să ţipe la ea că a întîrziat foarte mult acasă. A intrat în curte, i-a tras cîteva palme şi au plecat. Cum să o violez? La vîrsta mea nici nu mai sînt în stare de aşa ceva", a declarat Pricop Toader. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili dacă fetiţa a fost sau nu violată de bătrînul de 80 de ani.