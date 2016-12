Octogenar jefuit

Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma a două persoane care, la începutul acestei săptămâni, au lăsat o familie de pensionari fără 12.000 de lei. Oamenii legii spun că Dumitru Simion, de 84 de ani, a fost acostat de doi indivizi, luni dimineaţa, pe strada Pandurului, din cartierul constănţean Km 4-5. Cei doi, un bărbat şi o femeie, care se aflau într-o maşină străină de culoare închisă, au intrat în vorbă cu victima, Dumitru Simion, de 84 de ani, şi i-au spus că au o rudă internată în spital, care ar fi suferit un accident rutier şi ei ar dori să închirieze o cameră pentru câteva zile. Bărbatul, de bună-credinţă, a urcat în maşina celor doi şi i-a condus la domiciliul său. Ajunşi în casă, cei doi i-au spus pensionarului şi soţiei acestuia că sunt din Ungaria şi le-au arătat un portofel plin cu bancnote de 50 de euro pentru a le demonstra că sunt buni platnici. „A început să plângă şi să vorbească la telefon despre o operaţie care trebuia făcută. Se făcea că nu vorbeşte bine româneşte. M-au întrebat dacă pot să le dau nişte bani că nu au avut unde să schimbe valuta. Le-am dat 2.000 de lei, dar mi-au zis că nu ajung, că operaţia costă mai mult. Aveam în pod o cutie în care păstram 10.000 de lei. Eu am intrat prin casă, iar femeia m-a urmărit pe afară, fără ca eu să-mi dau seama. Am luat încă 1.000 de lei şi nu am mai încuiat cutia“, a declarat păgubitul, Dumitru Simion. După ce a venit cu restul banilor, cei doi i-au mulţumit foarte mult, ba mai mult i-au dat soţiei sale, Anica Simion, cinci euro, să-şi cumpere ciocolată şi bomboane, dar şi portofelul cu euro, pe care l-a pus într-un dulap din cameră. Bătrânii i-au condus până la poartă şi le-au urat mult succes la spital. Când şi-a amintit că a uitat cutia cu bani deschisă, Dumitru Simion s-a întors în pod dar nu a mai găsit niciun leu în ea. Bătrânul spune că s-a dus în casă şi a deschis portofelul lăsat de cei doi, dar a avut surpriza de a găsi, în loc de bani, un săpun şi mai multe hârtii. „Cei 10.000 de lei erau banii pe care îi strânsesem timp de un an. Vroiam să ne punem termopane. Niciodată nu ni s-a întâmplat aşa ceva, cu toate că am mai avut chiriaşi“, a declarat Anica Simion. Pensionarii nu au declarat jaful la poliţie decât după două zile, când soţia sa le-a povestit copiilor cele întâmplate. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz şi încearcă să dea de urma escrocilor. „Avem un cerc de suspecţi, pentru că ştim persoanele care acţioneză în acest mod“, a declarat cms. Lucian Dinulescu, adjunctul şefului Secţiei 5 Poliţie. Oamenii legii le recomandă constănţenilor să nu le permită accesul în casă persoanelor necunoscute. Poliţiştii spun că cetăţenii nu ar trebui să le deschidă nici celor care vând diferite produse de spălat sau persoanelor care se recomandă de la diferite asociaţii. „Vin la poartă sau bat la uşă şi după ce le dai bani îţi mai cer câte un pahar cu apă sau crează un alt moment în care fac tot posibilul să ajungă la bani, mai ales în cazul pensionarilor“, a adăugat cms. Lucian Dinulescu.