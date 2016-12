Octogenar sechestrat

Un octogenar a fost sechestrat timp de un an, într-o cameră mică a locuinţei sale din Arrou, Franţa, unde a fost abuzat de membri ai familiei sale, inclusiv de soţia sa, care sâmbătă a fost plasată în detenţie. Conştient şi lucid, potrivit unei surse judiciare, bărbatul în vârstă de 80 de ani a fost internat miercuri, 28 iulie, în stare de şoc. Bătrânul, pus la odihnă, nu doreşte să comenteze în acest moment. Timp de un an, octogenarul a trăit blocat într-o spălătorie mică, unde fusese sechestrat de unii membri ai familiei acestuia, care l-au agresat şi abia l-au hrănit. Cu deficienţe de vedere de mai mulţi ani, omul este acum complet orb. Soţia sa, în vârstă de aproximativ 40 de ani, se căsătorise cu bătrânul în urmă cu trei ani. Iubitul acesteia şi fiul femeii, căutaţi de autorităţi, au fost găsiţi şi intervievaţi, fiind eliberaţi sub supraveghere judiciară. Cei trei sunt inculpaţi pentru agresiune, sechestrare ilegală de persoane şi abuz faţă de o persoană vulnerabilă. Ei nu au dezvăluit încă motivul acţiunii lor, însă anchetatorii presupun că ar putea fi vorba de unul financiar: aproape 500.000 de euro deţinuţi de către victimă ar fi fost deturnaţi de câteva luni. Consiliul General al Eure-et-Loir, care nu avea veşti despre octogenar de mai multe luni, a alertat autorităţile despre dispariţia bătrânului.