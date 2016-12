Octogenară jefuită în propria locuinţă

AMENINŢATĂ CU UN CUŢIT. Două femei au văzut moartea cu ochii, luni seară, după ce au fost atacate şi jefuite în propria locuinţa. Jaful a avut loc în imobilul situat pe strada Soldat Constantin Mugureanu din cartierul constănţean Viile Noi. Victimele sunt Eugenia Gerea, de 81 de ani, care de aproape trei ani este ţintuită la pat de o pareză, şi Petruţa Niţă, de 40 de ani, o constănţeancă care o îngrijeşte pe bătrână de un an şi jumătate. Femeile povestesc cu lacrimi în ochi şi cu vocea tremurândă cum, în jurul orei 19.00, trei persoane necunoscute au dat buzna peste ele în casă, i-au pus uneia dintre ele cuţitul la gât şi au fugit cu o poşetă în care se aflau aprox. 2.500 de lei şi mai multe acte. „Au venit un bărbat şi două femei. Au intrat val vârtej în casă, iar bărbatul mi-a pus cuţitul la gât şi mi-a spus să nu ţip, să nu mişc şi să nu fac gălăgie pentru că aşa nimeni nu va păţi nimic. Una dintre femei, mai slabă, i-a spus bătrânei să îi dea geanta. În rest nu au controlat nimic în casă. Am fost foarte speriată şi nici nu am mai avut putere să ţip când am ieşit pe stradă, după ei, ca să-i alertez pe vecini”, a povestit Petruţa Niţă. Chiar dacă este imobilizată la pat, octogenara a încercat să riposteze în faţa hoţilor şi a tras cu toată puterea de poşetă pentru a nu-i fi luată. „Ţineam geanta lângă mine pentru că aveam în ea medicamentele. Eu am tras de geantă, dar la câtă putere am, nu am reuşit. După ce mi-a smuls poşeta, m-a şi lovit cu pumnul peste faţă. Dar nu m-am lăsat şi i-am tras un baston pe spate”, a spus octogenara Eugenia Gerea.

AU TESTAT TERENUL. Pensionara a adăugat că cele două femei care au jefuit-o au mai vizitat-o cu câteva ore mai devreme, cel mai probabil pentru a testa terenul. Ele au profitat de faptul că uşa de acces în locuinţă era descuiată şi au intrat în casă sub pretextul că ar fi citit un anunţ pe internet în care octogenara ar fi solicitat o persoană care s-o îngrijească. Eugenia Gerea şi-a dat seama că la mijloc e ceva necurat. „Nu au sunat la sonerie, nu au bătut la uşă, au intrat direct, ca la ele acasă. Eu le-am întrebat cine sunt pentru că nu le cunosc şi ele mi-au zis că au citit pe internet un anunţ în care scrie că eu caut o fată să mă îngrijească. Le-am spus că am o femeie care stă mereu cu mine şi că acum e plecată să cumpere pâine, dar trebuie să apară din clipă în clipă. Eu mi-am dat seama că este ceva în neregulă şi le-am zis că mai am o nepoată poliţistă care doarme în camera alăturată şi să nu mai facă gălăgie ca să nu o trezească. Au plecat, însă când au ieşit din cameră au încercat şi uşa de la sufragerie, dar era încuiată”, a povestit Eugenia Gerea. După ce au fost jefuite şi i-au alertat pe vecini, aceştia le-au spus celor două femei jefuite că i-au văzut pe cei trei dând târcoale casei, dar nu au dat importanţă. Poliţiştii care anchetează cazul au aflat de la Eugenia Gerea şi Petruţa Niţă semnalmentele celor trei hoţi. Totodată, criminaliştii au ridicat mai multe probe din casa octogenarei, care i-ar putea ajuta la prinderea infractorilor. Oamenii legii au adus şi un câine de urmă care i-a condus până la nişte barăci din apropiere, unde locuiesc mai mulţi romi. Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie Constanţa continuă cercetările în acest caz şi spun că au deja un cerc de suspecţi.