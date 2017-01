Octogenarii şi cuplurile care au sărbătorit “Nunta de Aur”, premiaţi de primarul Mazăre

Aşa cum se întîmplă în fiecare lună, de aproape şase ani, primarul Constanţei, Radu Mazăre, i-a felicitat, ieri, la Teatrul Naţional Constanţa, pe toţi cei care au împlinit, pe parcursul acestei luni, peste 80 de ani, precum şi pe toate cuplurile care au celebrat 50 de ani de la căsătorie, oferindu-le flori şi cîte un plic cu suma de 200 lei noi. Primarul, care a fost întîmpinat de către bătrîni cu aplauze, a mărturisit că a ţinut în mod special să fie prezent la festivitate, aşa cum face de fiecare dată. "În şase ani, de cînd sînt primar, nu am lipsit decît o singură dată de la acest eveniment. Este o chestiune de suflet să vin să vă spun «La mulţi ani!» şi să vă urez sănătate, pentru că dacă este sănătate, le duci pe toate. Trebuie să vă spun că îmi doresc ca ceea ce se întîmplă aici să devină o tradiţie în oraşul Constanţa. Îmi doresc ca primarul oraşului, oricine ar fi el, să facă acest gest în faţa unor oameni care au trăit, au muncit şi, acum, îşi cresc nepoţii în acest oraş", a spus Radu Mazăre. În cadrul festivităţii de ieri au fost felicitaţi de către primar 132 de bătrîni care au împlinit peste 80 de ani şi 59 de cupluri care au sărbătorit, în ultima lună, “Nunta de aur“. Primarul le-a prezentat vîrstnicilor şi proiectele Primăriei pentru anul viitor, proiecte care le vor face bătrîneţea mai uşoară. "Nu numai că vreau să fac, dar voi face 10-15 cluburi pentru pensionari în toate zonele oraşului. Cluburile vor fi mobilate, utilate, şi le vom dota cu şah, table, rummy, pentru ca să vă puteţi petrece timpul într-un mod plăcut. În plus, vom amplasa şi cîte un televizor cu plasmă, să puteţi urmări ştirile. Toţi pensionarii care vor veni aici vor avea, din partea Primăriei Constanţa, apă, ceai, cafea şi ziare", a declarat Radu Mazăre. El a adăugat că, tot de anul viitor, toţi cei care vor împlini vîrsta de 80 de ani sau 50 de ani de la căsătorie vor primi un cadou ceva mai consistent: "Cadoul pe care îl veţi primi nu va mai fi de două milioane de lei, ci de trei milioane. Ştiu că v-ar fi prins bine să fie mărită suma încă de acum, dar, din păcate, proiectul este prins în bugetul pentru anul viitor. Pînă acum ştiţi că ofeream mici ajutoare celor cu pensii mai mici de trei milioane de lei. Începînd cu anul viitor vor beneficia de aceste ajutoare toţi bătrînii cu pensii mai mici de patru milioane de lei, şi nu de trei ori pe an, ci de şase ori. Atît reuşim să facem, pentru că nouă nu ne dau nimic ăştia (guvernanţi – n.r.)". Proiectele municipalităţii au fost primite cu mare entuziasm şi cu aplauze de către vîrstnicii prezenţi. "Ceea ce va face domnul primar este minunat. În ţara asta în care nimeni nu se gîndeşte şi la bătrîni, gestul municipalităţii este de lăudat. Banii pe care i-am primit astăzi îi voi folosi ca să îmi mai acopăr din datorii. Pensia nu îmi ajunge nimici măcar să îmi iau alimente şi medicamente", a spus o bătrînă aflată în sală, Daciana Pană.