„Oculta lui Traian Băsescu” în Portul Constanţa! „Doamna de la bancă”, director la BCR?

CINE ESTE „DOAMNA DE LA BANCĂ”? Deja știm că procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) nu au găsit de cuviință să percheziționeze casa lui Mircea Băsescu sau biroul său din Portul Constanța, în dosarul în care acesta este arestat preventiv pentru trafic de influență. Contrar uzanțelor, deși fratele președintelui este acuzat că a primit sute de mii de euro de la rudele lui Bercea Mondial pentru a trage sforile necesare eliberării acestuia din pușcărie, DNA nu a considerat că o descindere la domiciliul suspectului ar fi oportună... A dat, însă, năvală în casele membrilor familiei Anghel, în căutarea zeloasă a altor înregistrări legate de acest caz. Ancheta pare să se desfășoare în aceeași notă și în ceea ce privește alte elemente interesante care au ieșit la iveală, până în prezent, în acest uriaș scandal. Una dintre informațiile ce s-ar putea dovedi cruciale pentru cursul cercetărilor, dar care pare să fie ignorată de DNA, a fost furnizată de fiul lui Bercea, Florin Anghel, care a declarat că "o doamnă de la bancă" ar fi verificat suma primită de fratele șefului statului, cu o mașină de numărat. Florin Anghel a povestit că totul s-a întâmplat într-un apartament din municipiul Constanța, situat undeva în zona Faleză Nord.

Jurnaliștii de la Antena 3 au dezvăluit luni seară, în emisiunea "Sinteza Zilei", rezultatul unei anchete prin intermediul căreia au încercat să afle numele misterioasei doamne de la bancă. Potrivit Antena 3, ar putea fi vorba despre Anca Ivașcu, director în cadrul unei bănci din Constanța, care nu a fost audiată până la ora actuală de DNA în acest dosar, după bunul obicei al Direcţiei. Investigația a fost realizată de jurnaliștii Adina Anghelescu şi Ionuţ Cristache. "Am tot pus cap la cap foarte multe din informaţiile care au apărut în presă cu privire la firmele familiei Băsescu. La un moment dat, apare şi o doamnă de la bancă. Noi nu ştim sigur dacă este ea sau nu, dar există un lanţ de coincidenţe care ar putea să-i facă pe anchetatori mai curioşi", a spus Adina Anghelescu.

COINCIDENŢE... Acelaşi lanţ de coincidenţe ne-a făcut să urmăm o altă cale, la capătul căreia am ajuns la acelaşi rezultat: “doamna de la bancă” ar putea fi Anca Ivaşcu. Mai mult, potrivit fostului deputat Metin Cerchez, “doamna de la bancă” ESTE Anca Ivaşcu şi… nu doar atât. Potrivit afirmaţiilor din 2012 (mai precis 3 noiembrie 2012 - Cum să furi în România - o poveste cu interlopi şi pile la nivel înalt) ale fostului deputat, Anca Ivaşcu este “antefaţa lui Traian Băsescu în mai multe firme, printre care şi Triton”. Fost director în BRD, actual în BCR, Anca Ivaşcu ar sta, potrivit lui Cerchez, la baza unor abuzuri incredibile făcute în dosarele falimentării Bancoop şi Băncii Agricole şi al mafiei creditelor false “date ţigănimii din Constanţa, Sibiu, Vâlcea, Bucureşti, fără acte, fără să verifice cineva ceva, fără nimic. Iar eu am ajuns să plătesc, pentru 5.000 de euro împrumutaţi de la bancă, peste 40.000 de euro şi să-mi fie şi averea poprită”, mai spune Metin Cerchez. În aceste poveşti, numele Ancăi Ivaşcu este pomenit de fostul deputat alături de numele Ninetei Tomescu, soţia lui Ioan Tomescu, fostul şef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Constanţa, implicată şi ea în multe afaceri cu iz penal. Cea mai cunoscută este aceea în care, director al sucursalei BRD Doraly Constanţa fiind, a fost acuzată în dosarul deschis de Nicolae şi Nicoleta Talpău, păcăliţi de foştii lor angajatori să contracteze şapte credite de nevoi personale. Păgubiţii povesteau că erau trimişi la sigur la Nineta Tomescu, care îi îndruma spre anumite agenţii de unde să obţină credite fără emoţii. Dosarul nu a fost încă închis. “Am intrat în posesia unor documente secrete în care se arată negru pe alb toate aceste lucruri. Am făcut nenumărate plângeri penale (între care două împotriva Ninetei Tomescu şi a Ancăi Ivaşcu), am deschis şi două dosare… nu se întâmplă absolut nimic, din cauza numelor implicate în această poveste, este evident”, a mai declarat, pentru “Telegraf”, Metin Cerchez.

ALĂTURI DE MAI BINE DE DOUĂ DECENII!!! În ce o priveşte pe Anca Ivaşcu, prezenţa acesteia alături de Traian Băsescu pare inepuizabilă şi de lungă durată, numele ei apărând, pentru prima dată, în augusta companie în... 1991, deci acum 23 de ani!!!! Vă prezentăm, în continuare, firmele în care Traian Băsescu a fost (?) implicat ca acţionar, alături de Mircea Băsescu, Anca Ivaşcu, precum şi de alţii. Majoritatea acestor firme îşi au sediul în Portul Constanţa şi acoperă cam toate domeniile operative din port. Să le luăm însă pe rând.

TRITON, CONTAINERE ŞI UN SUPERSCANER... STRICAT La 18 noiembrie 1991 ia naştere Star Sea Co. SRL, Constanţa, fără date de bilanţ, în care Băsescu Mircea deţinea 35% din societate (administrator), iar Ivaşcu Anca Luciana 30% (şi administrator). Anul 1994 se dovedeşte a fi cel mai prolific pentru familia prezidenţială. La 7 decembrie 1994 ia fiinţă Prod Cros SRL, Constanţa, cu un capital social de 20.000.000 lei şi cu un profit brut în 2002 de 215.338.000 lei, având ca asociaţi pe Băsescu Maria (20% din societate) şi Băsescu Mircea (39% din societate, administrator). Tot în 1994, apare pe piaţă constelaţia Triton, prin Triton Company SA, Constanţa. 26 mai este data ei de naştere, avea un capital social de 75.000.000 lei, în care unul dintre asociaţi era Traian Băsescu, cu 20% din societate. Alături de acesta era Paul Brânză, tot cu 20%. La această firmă, asociat şi administrator era Ionescu Dumitru, cel care i-a precedat lui Traian Băsescu în funcţia de şef al Agenţiei Economice NAVROM din Anvers (şi, conform unor opinii, fost ofiţer de Securitate). Cenzorul permanent al firmei Triton Company era Nicolae Vărzaru, fost contabil al Clubului Dinamo, implicat în procesul privind fraudarea clubului de către Vasile Ianul. Potrivit Grupului de Investigaţii Politice (GIP), la numirea în funcţia de ministru al Transporturilor, în 1996, Traian Băsescu a făcut o declaraţie mincinoasă presei, şi anume că nu a mai exercitat sub nici o formă atribuţiile de administrator la firma Triton Company şi nici nu a participat la vreun CA şi nici la AGA a acţionarilor societăţii. Istoria consemnează însă altceva: în octombrie ’94, denumirea societăţii este schimbată din Mitic Triton SA în Triton Company SA. Nici sediul nu rămâne în Ana Ipătescu nr. 9, ci se mută pe str. Traian nr. 64, bl. K3, ap. 37. La mijlocul anului 1996 a avut loc câte o retragere din societate şi din administraţie cu cesionari din aportul la capital. Sunt cooptate în firmă trei persoane, printre care şi Traian Băsescu, ocazie cu care acesta este numit în funcţia de administrator. În vara lui 1998 are loc o majorare de capital de la un milion la 25 milioane lei, majorare la care a participat şi Băsescu, cu 5 milioane lei (20%). Pentru mărirea capitalului este obligatorie întrunirea AGA, întrunire la care fostul comandant de cursă lungă a fost prezent, deşi, potrivit GIP, în faţa presei a minţit. Ultima schimbare importantă (în timpul mandatului acestuia) a avut loc în luna septembrie 1999, când sediul firmei s-a mutat din str. Traian în str. Justiţiei nr. 18, Constanţa. Printre domeniile de activitate ale Triton se număra şi cel de import-export, potrivit unor surse, în containerele acestei firme intrând în România, prin Portul Constanţa, armament adus din Thailanda şi mărfuri de contrabandă din China. Conţinutul containerelor a rămas, oficial, necunoscut până în ziua de astăzi. Unul dintre motive este acela că superscanerul Vămii (a costat 4,5 milioane de euro la acea vreme, un alt motiv de investigaţii - n.r.), proaspăt instalat de una dintre firmele constelației, a suferit, într-o perioadă convenabilă, de o… orbire tehnică. Superscanerul a fost erou orb în mai multe dosare, menţionăm doar răsunătorul “Tona de cocaină”. Neoficial, în containerele “necitite” de scaner s-ar fi aflat armamentul care în loc să ajungă la Mizil, pentru a fi distrus, era trimis, pe o filieră despre care vom vorbi altădată, înapoi, sub formă de export, în lumea largă (Columbia?), informaţie despre care fostul deputat Cerchez susţine că a aflat-o din postura de membru al Comisiei pentru Apărare şi Siguranţă Naţională şi de şef al Comisiei Anticorupţie din Ministerul Justiţiei. Potrivit aceleiaşi surse, evidenţa contabilă a firmelor Triton era ţinută de nimeni alta decât Nineta Tomescu.

Tot în 1994, la 4 octombrie, apare şi Amc Cross SRL, Constanţa, cu un capital social de 10.000.000 şi cu un profit brut în 2002 de 865.346.000 lei. Asociaţi: Băsescu Maria (20% din societate), Băsescu Mircea (39% din societate şi administrator) şi inepuizabila Ivaşcu Anca Luciana cu 39%. Aceeaşi Anca Ivaşcu apare şi în acţionariatul firmei Miral Cross Ships Supply SRL (4 mai 2001), Constanţa, cu 25%, alături de Mircea Băsescu. Anca Ivaşcu a ratat, însă, MB Consult Company SRL, Constanţa, constituită la 8 mai 2002, firmă deţinută 100% de Băsescu Mircea (administrator) şi, de asemenea, MT Vega Transport SRL, Bucureşti, constituită la 27 iunie 1996, cu un capital de 2 milioane de lei (şi cu date de bilanţ dispărute), în care Băsescu Traian avea 100%, iar administrator era Băsescu Maria.

La 4 ianuarie 2000, Mircea Băsescu şi Anca Ivaşcu se retrag din Star Marine, vânzând acţiunile celui de-al patrulea acţionar, care avea o cotă foarte mică, un anume Sandu Bogdan, din Caracal, localitate care va găzdui, de la data vânzării, şi sediul social al firmei. Potrivit GIP, în iunie 2005, preşedintele Băsescu a trebuit să-şi ceară public scuze după ce Grupul a dezvăluit că una dintre firmele familiei Băsescu, Amc Cross SRL, la care acţionari erau soţia preşedintelui, cu 20%, şi fratele Mircea, cu 39%, era executată silit de Fiscul condus pe atunci de un PD-ist. Potrivit GIP, firma datora bugetului statului circa jumătate de miliard de lei. Cum preşedintele tocmai îi înfierase pe afaceriştii datornici la stat, afirmând că au drum sigur spre puşcărie, Mircea Băsescu a găsit a doua zi jumătate de miliard şi a virat-o statului. Traian Băsescu a decis atunci să-şi scoată numele din afaceri. Astfel, în scurtă vreme, Maria şi Traian Băsescu au vândut acţiunile pe care le deţineau în cele trei firme. Datornica Amc Cross SRL a furnizat suficiente dividende lui Mircea Băsescu şi Ancăi Ivaşcu cât să plătească pentru 20% din acţiuni, cât avea Maria Băsescu, circa 300 de milioane de lei vechi. Pentru 40% din acţiunile la Prod Cros SRL, Traian Băsescu a primit de la fratele său şi asociata Ivaşcu 1,4 miliarde de lei vechi. Culmea, şi această firmă era datoare - cu 1,75 miliarde lei vechi - la stat.

Foarte pe scurt, acestea sunt parcursul oficial al omului de afaceri Traian Băsescu şi întretăierea acestui parcurs cu drumurile mai lăturalnice ale Ancăi Ivaşcu. Evidenta apropiere a acesteia de familia prezidenţială ar putea explica încrederea deplină pe care Mircea Băsescu a avut-o în „doamna de la bancă”, implicând-o în sceneta cu interlopii ţigani care înregistrau cu cravata. La fel de evident este şi faptul că „doamna de la bancă” face parte din anturajul bizar al familiei prezidenţiale, dat fiind faptul că, deşi era un martor extrem de important, a fost trecută cu vederea de către procurorii DNA, care nu au catadicsit să verifice cine anume este acest personaj şi, evident, să o cheme la audieri. Mai mult decât atât, respectiva „doamnă” se afla în posesia unei „maşini de numărat bani” performante, întrucât putea verifica şi dacă banii erau marcaţi, un dispozitiv aflat în patrimoniul băncilor, al DNA sau DGA şi în posesia unor banale persoane fizice.

“Oculta lui Traian Băsescu” în Portul Constanţa implică multe nume, firme, afaceri incredibile şi interese murdare, făcute la adăpostul debandadei de după Revoluţie, despre care veţi citi şi în ediţiile următoare ale cotidianului „Telegraf“.