Ocuparea posturilor de profesori ar putea fi anulată

Sindicaliştii din Educaţie analizează respectarea Statutului personalului didactic în derularea concursului de titularizare din acest an, deoarece sunt sesizări că acesta ar fi fost încălcat cu privire la modul de organizare şi de corectare, situaţie în care titularizarea ar putea fi anulată. Surse sindicale susţin că, la concursul de titularizare din acest an, au fost încălcate articolele 11 şi 12 din Statutul personalului didactic care se referă la organizarea comisiilor care coordonează lucrările şi la contestaţii, care trebuie soluţionate prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către o comisie stabilită de rectorul instituţiei de învăţământ superior unde a fost făcută evaluarea lucrărilor. \"Nu se ştie cum a fost organizat concursul anul acesta, la nivel de şcoală sau la nivel naţional. Există riscul să fie anulat dacă un candidat contestă modul de organizare şi de corectare a lucrărilor. Sunt şanse şi mai mari să fie anulat în urma contestaţiilor corectate, dacă se va vedea că nu a fost respectat statutul. În această situaţie ar fi foarte grav, pentru că sunt unii care s-au titularizat, iar anularea concursului ar însemna că toţi candidaţii titularizaţi îşi pierd drepturile câştigate\", potrivit surselor citate. Sindicaliştii precizează că subiectele şi contestaţiile au fost corectate de profesori gradul I, iar potrivit legii contestaţiile trebuia soluţionate de către o comisie stabilită de rectorul instituţiei de învăţământ. \"Am constatat că există o inadvertenţă între lege şi metodologie. Legea se referă la două articole care stipulează rolul centrelor universitare în evaluarea lucrărilor şi mai ales la contestaţii, în metodologie nu se prevede acest lucru. Suntem într-o situaţie deosebită, care ar putea să degenereze într-un scandal. Colegii noştri doresc să conteste acest examen naţional de titularizare\", a declarat Aurel Cornea, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Promovabilitatea la concursul de titularizare din 14 iulie, după soluţionarea contestaţiilor, a fost de 77,40% cu 1,44% mai mult decât înainte de recorectare, dar cea mai mică din ultimii ani, în perioada 2007-2009 peste 80% dintre candidaţi obţinând medii peste 5.00.