Odă lui nea\' Iorgu

Sînt persoane care continuă să plîngă pe umărul prăfuit al deputatului Zanfir Iorguş. Viaţa şi activitatea sa revoluţionară provoacă dezbateri şi analize nostalgice. Din cînd în cînd, după modelul lansat de Take, Ianke şi Cadîr, se aude cîte un oftat prelungit. “Ehei, altfel erau traiul şi mălaiul în Mangalia pe vremea lui nenea Iorgu!” Duduile corpolente sînt gata să facă în jurul său un nesfîrşit “lanţ uman”. Pădurea Comorova se pleacă în faţa sa cu smerenie: ”Şefu’, să trăiţi”! Fără nea’ Iorgu la timona Mangaliei, turismul agonizează şi e limpede pentru toată lumea că nu-şi mai revine nici cu prafurile aprobate în rapoartele preşedintelui Băsescu… Fără aportul substanţial al lui nea’ Iorgu, doamna Elena Udrea se plimbă degeaba cu bicicleta pe malul mării. Lanţul de la bicicletă este la el… Pînă nu ridică nea’ Iorgu degetul său arătător, ca să verifice de unde bate vîntul, nu mişcă nimeni în front! Mare şi tare e nea’ Iorgu! E drept, în ultimele două luni de zile, a cam absentat de pe scena politică locală. M-am mirat foarte mult că, după sentinţa dată de Tribunalul Constanţa în dosarul privind soarta Consiliului Local Mangalia, nu a făcut valuri! Peste noapte, domnul deputat a devenit un pacifist fără cusur! Şi-a luat subit gheata de pe gîtul primarului Tusac! Înţeleg, după cum reiese din relatările unor confraţi, că a renunţat pînă şi la arma sa secretă. Zanfir Iorguş nu mai vrea referendum! Oare? Chipurile, organizaţia locală a PD-L s-ar afla într-o mare criză de cadre! Din acest motiv, nea’ Iorgu a renunţat la referendumul cu care a băgat groaza în Tusac şi ai lui! Dacă vă amintiţi, în vara anului trecut, domnul Iorguş alerga după semnături pentru organizarea unui referendum la Mangalia, înfierînd cu mînie proletară activitatea actualului primar! Pentru cine a uitat, reamintesc că Tusac a cîştigat alegerile locale în confruntarea cu Zanfir Iorguş. Pentru că nu ştie să piardă, nea’ Iorgu a sărit la gîtul celui care i-a luat locul în fruntea Primăriei Mangalia, ameninţînd cu un referendum de talie mondială! De ceva vreme, a lăsat-o mai moale. Acum, pentru că mentorul său de la Cotroceni a lansat varianta unui referendum naţional, s-ar putea să nu mai aibă spor. Este riscant să-l copiezi pe preşedinte într-un moment decisiv pentru cariera sa politică şi nu numai! Faţă de miza pusă în joc de Traian Băsescu, referendumul de la Mangalia este un moft. Nu cred că, într-o etapă crucială pentru soarta preşedintelui şi a PD-L, cum este cel de dinaintea alegerilor prezidenţiale, mai interesează pe cineva orgoliul rănit al lui nea’ Iorgu, care se agită să-i plătească poliţe lui Tusac! Zanfir Iorguş încearcă totuşi să cîştige ceva chiar şi din acest moment de evident recul. Chipurile, iniţiativa cu referendumul a căzut dintr-o cauză cît se poate de obiectivă. Lipsa acută de cadre cu care se confruntă PD-L Mangalia, organizaţie care nu a reuşit să mai pregătească oameni competenţi precum domnia sa! Ca să vezi şi să nu crezi! Chipurile, PD-L Mangalia nu are, în acest moment, pe ţeavă, un om capabil să preia frîiele Primăriei Mangalia! Desigur, cu excepţia deputatului Iorguş! Păi, nea’ Iorgule, treci, bre, la sacrificiul suprem şi salvează Mangalia din ghearele duşmanului de clasă! Nu am nicio îndoială că ne aflăm în faţa unei noi parodii politice. Îi reamintesc domnului Iorguş că, înainte de alegerile locale de anul trecut, Dan Moldovan a fost la un pas să-i ia faţa în sondaje! De altfel, îngrijorat de ascensiunea colegului său de partid, dumnealui s-a înscris rapid în cursa electorală, după ce, iniţial, anunţase că lasă locul tinerei generaţii! Deloc întîmplător, Moldovan este deseori şicanat. Nea’ Iorgu nu agreează competiţia în partid.