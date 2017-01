Odată cu moartea lui Paul Newman, Hollywood-ul mai pierde o legendă

Cu peste 70 de filme la activ, zece nominalizări şi un premiu Oscar obţinut în 1987, veteranul actor şi producător american Paul Newman, decedat la vîrsta de 83 de ani, este una dintre figurile de legendă ale cinematografiei mondiale, dar şi un adevărat filantrop. Născut pe 26 ianuarie 1925, dintr-un tată de origine iudeo-germană şi o mamă catolică, Paul Leonard Newman a decis iniţial să urmeze o carieră în marină. Astfel, între 1943 şi 1945 a făcut serviciul militar, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, servind în Marina Militară americană. Ulterior, şi-a luat licenţa în ştiinţe economice. Pasiunea pentru actorie a fost mai puternică şi Paul Newman a urmat studii de actorie la Universitatea Yale şi la Actor\'s Studio, în New York, unde a fost coleg cu actori deveniţi ulterior celebri, precum James Dean, Steve McQueen, Lee Remick şi Geraldine Page. A debutat în 1953 pe Broadway cu piesa “Picnic” de William Inge, jucînd şi mai multe roluri de figuraţie în seriale precum “Suspense” (1949) şi “The Web” (1952). Primul său film a fost “The Silver Chalice” în 1954, însă producţia care l-a făcut cunoscut la nivel internaţional a fost “Somebody Up There Likes Me / Cineva acolo sus mă iubeşte” în 1956, în regia lui Robert Wise, în care a interpretat rolul lui Rocky Graziano.

A jucat alături de nume celebre ale cinematografiei mondiale, printre care Elizabeth Taylor în 1958, în ecranizarea piesei lui T. Williams “Cat on a Hot Tin Roof / Pisica pe acoperişul încins”. “The Long, Hot Summer / Lunga vară fierbinte” este însă filmul care i-a adus o primă colaborare cu regizorul Martin Ritt, care avea să-i devină un bun prieten. Din 1962, Paul Newman a avut roluri în mai multe producţii, precum “Sweet Bird of Youth” în regia lui Richard Brooks, “Hemingway’s Adventures of a Young Man” şi “Hud” semnate de Martin Ritt, “A New Kind Of Love” de Melville Shavelson, “The Prize” de Mark Robson. Au urmat alte două filme, în 1966, care l-au consacrat definitiv: “Harper”, alături de Lauren Bacall şi “Torn Curtain”, alături de Julie Andrews, în regia lui Alfred Hitchcock. Debutul său ca regizor a venit în 1968, cu producţia “Rachel, Rachel”, urmat de altele în aceeaşi postură: “Oameni de neclintit” (1971), “În faţa morţii” (1980), “Menajeria de sticlă” (1987). Alături de Robert Redford a jucat în “Butch Cassidy şi Sundance Kid” (1969) şi “The Sting / Cacealmaua” (1973). Din cele zece nominalizări la Oscar, numai una a fost concretizată în 1986 cu rolul din “The Color of Money / Culoarea banilor”, în regia lui Martin Scorsese. Paul Newman a apărut pe ecrane ultima dată în 2002, alături de Tom Hanks în “Drumul spre pierzanie”. Ulterior, şi-a împrumutat vocea pentru lung-metrajul animat “Maşini”. Pe 25 mai 2007, cu puţin timp înainte de vestea că suferă de cancer, Paul Newman şi-a anunţat retragerea din lumea filmului.

A fost căsătorit cu Jacky Witte, cu care a avut trei copii: Scott, Susan şi Stephanie. Cei doi au divorţat după nouă ani de căsătorie, în 1958. Ulterior, Paul Newman s-a căsătorit cu actriţa Joanne Woodward, cu care a avut un mariaj de 40 de an, din care au mai rezultat trei fiice, Nell, Melissa şi Claire. În luna august, Paul Newman a luat decizia de a pleca din spitalul în care era internat pentru a-şi petrece acasă ultimele săptămîni din viaţă. Într-un comunicat al uneia dintre fundaţiile pe care le-a înfiinţat, Newman\'s Own Foundation, se spune că i se va simţi lipsa actorului, iar prietenii săi se consideră norocoşi să-l fi cunoscut. Interesele filantropice ale marelui om de film erau extrem de diverse, o atenţie deosebită acordînd miilor de copii cu boli foarte grave ajutaţi de taberele Hole in the Wall, pe care le-a înfiinţat cu 20 de ani în urmă şi pe care le considera o modalitate prin care aceştia puteau uita de frică, durere şi izolare. Prin aceste tabere, peste 135.000 de copii au fost ajutaţi.

Robert Redford, Kevin Spacey şi Daniel Craig, dar şi fostul preşedinte american Bill Clinton şi senatorul Hilary Clinton, şi-au exprimat regretul la dispariţia lui Paul Newman. “Există un punct unde sentimentele trec dincolo de cuvinte. “Am pierdut un prieten adevărat. Viaţa mea şi ţara asta este mai bună pentru că a fost el în ea”, a declarat Robert Redford. Actorul Arnold Schwarzenegger, în prezent guvernator al Californiei, a afirmat că Paul Newman a fost “ultimul tip cool cu care toţi bărbaţii vroiau să semene şi pe care toate femeile îl adorau. A fost un simbol american, un actor strălucit, un om al renaşterii şi un filantrop generos, dar modest”. La rîndul său, David Letterman a declarat: “Paul a fost un actor foarte bun şi un pilot de curse excelent. Dar mai mult decît atît, a personificat umanitatea, avînd mereu grijă de cei mai puţin norocoşi. Pentru mine, asta este moştenirea lui”.