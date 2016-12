Odiseea bursierilor români în străinătate

Bursierii care au primit granturi pentru studii în străinătate prin HG 697/1996 sunt nemulţumiţi de modul în care autorităţile statului gestionează acest proiect, printre problemele menţionate numărându-se diminuarea subvenţiilor lunare şi întârzierile la primirea banilor. \"Anul acesta, din cele 600 de luni de subvenţii pentru studii în străinătate instituite prin HG697/1996, Agenţia de Credite şi Burse de Studii care gestionează acest program de granturi a binevoit să nu acorde decât vreo 360 şi să micşoreze cuantumul acestora. Eu, de exemplu, am aplicat pentru finanţarea unui program de studii care dura zece luni, dar Ministerul Educaţiei a aprobat fonduri pentru mai puţine, nu ştiu după ce criterii. Că au fost finanţate mai puţine luni decât am cerut am fost anunţată, problema este că sumele de bani pe care trebuia să le primim lunar au fost reduse după ce am semnat contractele pentru granturi. Mai bine zis, după ce concursul s-a terminat şi mulţi dintre cei care au câştigat aceste burse au semnat în august şi septembrie contractele necesare, ministrul Andronescu a emis un ordin, pe 21 septembrie, prin care s-a redus valoarea lunară a burselor. A fost ca şi cum aş fi mers la un interviu pentru slujbă şi mi s-ar fi confirmat în scris că primesc un salariu, iar când ar fi să iau banii văd că sunt mai puţini\", a declarat un student care a obţinut o astfel de bursă în anul universitar 2009-2010. Conform documentelor ce reglementează programul de burse instituit prin H.G. 697/1996, în anul universitar 2009-2010 ar fi trebuit acordate 600 de luni burse, cu un cuantum lunar care ajunge, în cazul studiilor efectuate în SUA, de pildă, la 1.000 de dolari.

• MAI PUŢINE LUNI DE BURSE • Potrivit listei candidaţilor admişi la bursă, au fost acordate, însă, doar aprox. 400 de luni de burse, iar motivul nu este lipsa solicitanţilor. Mai mult, unora dintre candidaţii eligibili li s-au acordat subvenţii pentru mai puţine luni decât ceruseră. De asemenea, economiile la buget s-au făcut şi cu reducerea cu aprox. 20% a cuantumului lunar al subvenţiilor din 2009 faţă de 2008, după cum arată ordinele de ministru prin care se aprobă aceste sume. Astfel, dacă în 2008 se acordau, de pildă, 1.000 de dolari pe lună ca să studiezi în Japonia, Elveţia, Statele Unite sau Marea Britanie, anul acesta suma lunară a scăzut la 800 de dolari, iar dacă în urmă cu un an universitar bursierii în Bulgaria primeau 300 de dolari pe lună, anul acesta primesc doar 250.

• BANI CU ÎNTÂRZIERE • Pe lângă faptul că au fost făcute aceste reduceri, bursierii se plâng ca primesc banii cu întârziere. \"Deşi suntem la jumătatea lunii februarie, bugetul pentru burse în anul 2010 nu a fost aprobat, deci n-am primit nicio leţcaie. Nu înţeleg cu ce se aşteaptă guvernul să trăim, să ne plătim taxele şcolare, cărţile şi chiriile, până se hotărăsc ei să ne dea banii\", spune un alt student.

• PROBLEME BIROCRATICE • Mai mult, bursierii sunt nemulţumiţi că pe lângă problemele cu banii, sunt trataţi cu indiferenţă de autorităţi şi se confruntă cu cele mai stupide probleme birocratice. \"După toate problemele cu bani, am mai aflat una care pare culmea absurdului. Deşi am cerut nouă luni de bursă şi guvernul nu mi-a dat decât şase, respectiv octombrie 2009 - martie 2010, biletul de avion care intră în pachetul de bursă trebuie musai să aibă data întoarcerii în România după cele şase luni! Deci nu contează că eu termin şcoala în iunie şi că, evident, am să mă dau peste cap să fac rost de bani pe cont propriu să mă întreţin până atunci. Sunt obligată să fac rezervare la biletul de avion pentru martie! Când i-am atenţionat asupra anomaliei şi le-am spus că n-ar fi nicio diferenţă pentru ei să îmi aprobe un bilet cu întoarcere în iunie, în loc de unul cu întoarcere în martie, pe care evident că nu-l voi folosi, mi-au spus că nu e treaba lor\", spune o altă persoană care a obţinut o astfel de bursă în 2009.

• FORŢAŢI SĂ FIE ŞOMERI ÎN ROMÂNIA • Nemulţumiţi de problemele cu care se confruntă fără voia lor şi de încălcarea prevederilor contractuale, bursierii spun că este nedrept ca ei să respecte contractul care prevede ca ei să muncească în România cel puţin un an după finalizarea studiilor în străinătate. \"La fel cum ne-a fost redus cuantumul bursei, să fie redusă şi perioada în care suntem obligaţi să rămânem în ţară la întoarcerea de la studii. Şi să ne dea, cum e firesc şi logic, posibilitatea alegerii unui bilet de avion cu întoarcere la terminarea studiilor, nu la finalul perioadei în care guvernul hotărăşte, în mod arbitrar, să ne dea bursa\", cer bursierii. Situaţia economică dificilă din România îi îngrijorează pe bursieri şi pentru că se tem că, la întoarcerea în ţară, vor fi şomeri. \"Ideea este că ei îţi plătesc bursa pentru ca, la întoarcerea în ţară, să aplici în România cunoştintele învăţate, doar că e clar că guvernul nu ne va da slujbe, deci ne obligă să fim şomeri în România decât să ne căutam de muncă în alte părţi. Mi se pare normal ca, în condiţiile actuale, să ni se dea posibilitatea să ne găsim de muncă în străinatate, în cazul în care nu ne putem găsi în România job-uri echivalente cu studiile şi dacă salariul nu concordă cu ce putem obţine pe o piata a muncii liberă\", mai spun bursierii.

Reprezantaţii Ministerului Educaţiei spun că ştiu care este situaţia, însă nu sunt bani pentru mai multe burse. \"Câţi bani am primit i-am distribuit pe toţi candidaţilor eligibili, nu am avut de unde să scoatem mai mulţi. Îmi pare foarte rău de cei care au primit sume mai mici, îmi închipui cu ce probleme se confruntă, dar asta este situaţia financiară, trebuie să înţelegem. Nu este o problemă cu care ne confruntăm numai noi, Ministerul Educaţiei din România, ţări cu care aveam protocoale bilaterale de burse ne-au anunţat că nu le mai pot acorda. Oricum, diminuarea sumelor nu s-a făcut în mod ilegal sau fără ca studenţii să afle. Un ordin de ministru care aprobă cuantumul lunar al bursei este emis anual. Cei care au candidat anul trecut pe vremea asta pentru bursele din anul universitar 2009-2010 ştiau ce sume primeau bursierii care au candidat în 2008, însă sumele au fost modificate în toamnă din pricina lipsei banilor. Ei au aflat, totuşi, înainte să plece. Au plecat în cunoştinţă de cauză\", explică directorul Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinatate, Maria Magdalena Jianu.

Probleme cu bursele studenţilor români în străinătate au fost şi anul trecut, când, la sfârşitul lunii martie, preşedintele Alianţei Naţionale a Studenţilor din România, Cezar Mihai Hâj, a anunţat că studenţii, masteranzii şi doctoranzii care au primit burse \"Guvernul României\" sunt în pericol să fie eliminaţi din universităţile străine unde învaţă, din cauza faptului că statul român nu şi-a plătit datoriile faţă acestea.