Mona a devenit obsesia prezidentului, care, nu-i aşa?, nu se ocupă de treburile mărunte din PD-L, ci doar dictează! Simpatiile şi antipatiile sale personale, cînd este vorba de oameni ca Blaga, au început să coste foarte scump partidul pe care dumnealui îl moşeşte, urmînd ca nota de plată finală să fie încheiată după alegerile parlamentare, cînd se prefigurează un dezastru… Traian Băsescu se crede în continuare invincibil şi, ca atare, momindu-i pe pedelişti cu sondajele instituţiilor de pe lîngă Cotroceni, face ce vrea în partid! Chiar nimeni nu realizează că PD-L a ajuns un fel de cobai al experimentelor şi testelor prezidenţiale din ultima vreme? Practic, în faţa lui Băsescu, care oftează tot timpul după Mona, nu suflă nimeni! Of, Mona mea! De la Muscă încoace, preşedintelui, m-am convins, doar de Mona-i place! La început, a gafat cu Mona Muscă. A acceptat tacit revenirea ei pe scena politică. Dar, nu oricum, ci sub umbrela protectoare a PD-L. A izbucnit scandalul care a izbucnit, după care Băsescu a făcut pasul înapoi. Cu puţin timp înainte, o altă Mona, în persoana guralivului Dumitru Dragomir, ieşise la raport, prezentîndu-se ca virtual candidat al PD-L la alegerile parlamentare! Peste noapte, subit, Mitică de la ligă se lepăda de doctrina lui Vadim şi trecea în barca lui Boc! Care Vadim, ştim cu toţii, aliatul cui a ajuns… Pedeliştii s-au repliat imediat, dar s-au trezit la uşă cu Mona Muscă, febleţea prezidentului. O altă gafă de proporţii! Ca să salveze bîta cu care a dat în baltă, prezidentul a ordonat “La loc comanda!” Peste numai cîteva zile, Mona Muscă a “intrat în penal” pentru fals în declaraţii, cu referire la mult comentatul ei dosar de securitate! O diversiune mai mult decît parşivă. Credeţi că se mai ajungea aici dacă Mona Muscă ar fi fost trecută, la propunerea lui “Pinalti”, pe listele parlamentare ale PD-L? Să fim serioşi. Tocmai domnul preşedinte, care are serviciile specializate la picioare, să nu fie un om informat? Să nu fi ştiut el ce o aşteaptă pe Mona Muscă? Din păcate pentru doamna în cauză, reacţiile unor pedelişti, cu Berceanu în frunte, precum şi cele ale opiniei publice, au fost extrem de vehemente, aşa că, de această dată, telenovela nu a mai ţinut loc de suport moral. Ca atare, pentru refacerea imaginii preşedintelui, dosarul ei a fost trecut peste rînd. Cineva trebuie să plătească oalele sparte! Nicio problemă, rezerva de cadre Mona a prezidentului este inepuizabilă. Of, Mona mea! Nu vă era dor de Monica Macovei şi de reformele ei incolore din Justiţie? Poate dumneavoastră nu, dar, cu siguranţă, preşedintelui da! În guvernul la care poftesc pedeliştii, după modelul vrabia mălai visează, Monica Macovei, care mimează foarte bine independenţa, reapare în postura de ministru al Justiţiei. Cînd este vorba de deranj într-un anumit domeniu de activitate, Traian Băsescu e consecvent. Indiferent de preţul plătit, oamenii lui de încredere trebuie să ocupe posturile cheie! A se vedea îndîrjirea cu care pledează pentru menţinerea în funcţie a Monei din fruntea DNA. Romantic din fire, şeful statului visează cu ochii deschişi la refacerea sistemului bielă–manivelă alcătuit din Daniel Morar şi Monica Macovei. Cu el în funcţiune, adversarii săi politici, dar, în special, cei care rîvnesc la jilţul de la Cotroceni, nu au nicio şansă în faţa sa! Pe această temă, e mare agitaţie în PD-L. Disputa pentru un loc într-un viitor guvern pedelist a depăşit nivelul cel mai de sus al ridicolului, pentru că este greu de crezut că partidul prezidenţial va triumfa la alegerile parlamentare. Practic, la acest moment, asistăm la o bătălie pentru posturi aflate doar în închipuirea domnului Boc şi a acoliţilor săi. Cu toate acestea, se ascute lupta de clasă! Modestia afişată de unii pentru candidatura la funcţia de prim ministru, pentru care a fost propus Theodor Stolojan, Mona plîngăcioasă a preşedintelui, e ca un perete fals. Mult invocata unitate a partidului este o gogoriţă. În realitate, se duce o luptă grea, pentru mult rîvnitele posturi ministeriale, între Monele lui Băsescu şi cele ale lui Stolojan. Cum o să rămînă, de pildă, Adrian Videanu pe jos! Tocmai dumnealui, cel care a dus de unul singur în spate povara moştenirii băsciene de la Primăria Capitalei? Într-un fel sau altul, i se cuvine şi buldogului Blaga ceva, pentru că nu se ştie niciodată de ce este în stare să facă în partid! Of, Mona mea! Dar, măi, Stolo, pe Flutur cui îl laşi? Nu e prea plăcut să fii nici în pielea lui Valeriu Stoica, aflat tot timpul, în cursa pentru şefia Ministerului Justiţiei, la coada Monicăi Macovei! Domnul Stoica ar trebui să înţeleagă că Monele prezidentului au prioritate. A simţit-o pe pielea sa la Constanţa, cînd Mona Elena Udrea a dictat de una singură în organizaţia judeţeană a partidului! Of, Mona mea, ia partidul, din partea mea, şi fă-l zdrenţe!