Ofensiva Fiscului produce 6,3 miliarde lei

În primele cinci luni, bugetul general consolidat a avut un excedent de 6,3 miliarde lei, respectiv 0,9% din PIB, față de un deficit de 1,58 miliarde lei, respectiv minus 0,24% din PIB, înregistrat în același interval din 2014. Conform datelor Ministerului Finanțelor Publice, veniturile bugetului general consolidat au însumat 93,16 miliarde lei (13,3% din PIB) și au fost cu 10,8% mai mari față de anul trecut. S-au înregistrat creșteri la încasările din TVA (plus 17,5%), impozit pe venit (plus 15,1%), venituri nefiscale (plus 19,2%) și accize (plus 9,8%). Încasările din contribuții de asigurări sociale au scăzut cu 0,8%, fiind influențate de reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS. Pentru anul în curs, autoritățile române și instituțiile financiare internaționale au convenit un deficit bugetar de 1,83% din PIB.