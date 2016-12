Oferă o bursă unui copil talentat! Înscrie-l în ”Jurnalul de fapte bune”!

Cunoști un copil talentat care nu își poate îndeplini visul pentru că provine dintr-o familie fără posibilități financiare, care nu îl poate ajuta mai mult? Ai posibilitatea să fii tu îngerul său păzitor, înscriindu-l într-un program de burse pentru copiii cu performanțe în sport, artă și învățătură, pe www.jurnaldefaptebune.ro. Programul ”Jurnal de fapte bune”, ajuns la a doua ediție, este dezvoltat de Asociația pentru Familie și Caroli, în parteneriat cu Libertatea și Fundația Ringier, și oferă burse lunare de câte 1.000 de lei, timp de un an de zile, copiilor care demonstrează că drumul către obținerea performanței este îngreunat de neajunsurile financiare. În acest an vor fi acordate 16 burse de 1.000 de lei/lună, timp de un an, pentru copiii cu potențial și performanțe deosebite, 9 burse - câte 3 în fiecare lună -, în valoare de 2.250 de lei fiecare, pentru profesorii sau antrenorii care au dovedit implicare deosebită în pregătirea și susținerea copiilor prin înscrierea în cadrul proiectului. De asemenea, vor fi acordate 2 burse, în valoare de 15.500 de lei fiecare, pentru echipele de copii cu performanțe deosebite în aria lor de pregătire, la nivel de echipă. Înscrierile au loc până pe 31 decembrie 2015. Pentru a fi eligibil, candidatul la una din bursele ”Jurnal de fapte bune” trebuie să aibă maximum 18 ani, să aibă dovada practicării activității în unul din domeniile vizate de proiect (sport, arte - muzică, arte vizuale și artele spectacolului și învățătură) și a rezultatelor obținute de tânăr în trecut. În plus, copiii înscriși trebuie să provină din familii în care venitul net/membru să nu depășească 700 de lei lunar. Regulamentul complet este disponibil pe platforma online Jurnaldefaptebune.ro.

BURSĂ CÂȘTIGATĂ ANUL TRECUT DE O CONSTĂNȚEANCĂ Anul trecut, 30 de povești de viitor au fost ajutate să fie mai aproape de visul lor prin intermediul bursei. Unii dintre bursierii ”Jurnalului de fapte bune” au ajuns până în Germania, la concursuri internaționale, în timp ce alții au devenit campioni naționali ai României prin munca lor și cu sprijinul financiar primit. Un astfel de câștigător este și constănțeanca de 15 ani Luana Profor, elevă în clasa a VIII-a, la secția Desen a Colegiului Național de Arte ”Regina Maria”. Ea este un copil de nota 10 nu doar la învățătură, ci și în domeniul artelor vizuale, câștigând până acum numeroase premii și olimpiade, și visează la o carieră în arhitectură. Pentru că situația materială a familiei sale este o piedică în drumul la care aspiră, tânăra a reușit ca prin bursa „Jurnal de fapte bune“ să progreseze în pregătirea spre o carieră de succes în arhitectură, implicându-se la rândul ei în evenimente caritabile.

