Primăria municipiului Medgidia va continua şi în acest an programul “Oferiţi tinerilor alternative pozitive“, care are ca obiectiv principal promovarea participarii tinerilor la decizia publica în problemele care îi privesc. Consiliul tinerilor, care a fost constituit pentru ca tinerii să poată dialoga cu administraţia locala în problemele care îi intereseaza, va organiza astăzi, la Casa de Cultură a Sindicatelor “Lucian Grigorescu“, o întîlnire cu oamenii de succes din localitate. Evenimentul va fi o întîlnire faţă în faţă între elevi de liceu şi oameni care au reuşit în viaţă. Sînt invitate sa participe persoane din Medgidia care îşi desfăşoară activitatea în diverse domenii de activitate: medical, juridic, educaţional, afaceri etc.