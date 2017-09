Ofertă de la ministrul de Externe: relocarea în România a 1.942 de refugiați

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat că recent a fost făcută o ofertă pentru relocarea în România a 1.942 de refugiați aflați în Grecia și Italia.

"Recent, am făcut o ofertă pentru 1.942 de refugiați din Grecia și din Italia pe care îi putem reloca în România. Mai avem deja pe teritoriul nostru cam 700 de asemenea refugiați", a spus Meleșcanu, într-un interviu acordat Realitatea TV, difuzat vineri. El a subliniat că România "participă masiv la operațiunile din Marea Neagră pentru oprirea fluxului de refugiați și salvarea celor care se încumetă la asemenea acțiuni". "Evident că problema migrației și cea a refugiaților sunt două categorii distincte. Primii sunt refugiați din motive politice, din cauze de război, dar există și o migrație cu caracter economic, mai ales din țările cu regimuri eșuate, cu condiții de viață foarte grele. România și-a exprimat solidaritatea, deși am mers pe ideea că nu este normal să avem cote fixe. În același timp, ne-am manifestat disponibilitatea de a primi un anumit număr de refugiați", a adăugat ministrul. Meleșcanu a mai arătat că România are în lucru o inițiativă privind trimiterea a 50 de jandarmi și polițiști pentru pregătirea forțelor de securitate irakiene în lupta împotriva Daesh.

"România și-a asumat obligația de a contribui cu 800.000 de euro la coaliția luptei împotriva statului islamic și ajutorarea victimelor populației civile din aceste zone. Pe lângă această contribuție, care se va întinde pe o perioadă de patru ani, câte 200.000 pe an, mai avem și o contribuție de 340.000 de euro, care este destinată în primul rând celor din Siria, oamenilor care suferă. Este, mai ales, un ajutor umanitar și, de asemenea, vom avea o contribuție, nu am stabilit-o încă, la Fondul Uniunii Europene pentru ajutorarea refugiaților din Siria care se află în Turcia la ora actuală", a explicat ministrul de Externe.