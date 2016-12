Ofertă de Paște la bilete pentru spectacolul irlandez „Rhythm of the Dance”!

Campionii mondiali ai dansurilor irlandeze revin, în această lună, la Constanța, pentru a prezenta celebrul spectacol „Rhythm of the Dance”. Supershow-ul faimoșilor dansatori din cadrul Companiei Naționale de Dansuri a Irlandei va ajunge pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor pe 24 aprilie, de la ora 19.00. Cu ocazia apropierii sărbătorii de Paște, instituția le face constănțenilor o ofertă foarte tentantă și a pus în vânzare începând de ieri 50 de bilete de categoria I, care costau 250 de lei, la prețul de 150 de lei. Cei care achiziționează aceste bilete beneficiază de locuri în rândurile din față. Pe lângă aceste bilete la ofertă se găsesc în vânzare și bilete la prețuri normale, de 100, 150 și 250 de lei.

Pentru acest spectacol unic oferit de zeci de campioni mondiali ai dansurilor irlandeze, ce va purta spectatorii într-o călătorie fascinantă în istoria artei celtice, vor dansa nu mai puțin de 30 de dansatori profesioniști cu un întreg staff care a mai venit la Constanța și în 2012. După Constanța, turneul național „Rhythm of the Dance” va trece, pe 25 aprilie, prin Suceava - Casa de Cultură a Sindicatelor, pe 26 aprilie - Iași - Casa de Cultură a Studenților, 27 aprilie - București - Teatrul Național București, 28 aprilie - Brașov - Sala Patria, 29 aprilie - Cluj - Casa de Cultură a Studenților și 30 aprilie - Timișoara - Opera Română.

Încă de la înființare, în 1999, protagoniștii „Rhythm of the Dance”, în frunte cu Mark C. Tynan, coregraful care a creat spectacole pentru celebrul Michael Flatley, au strâns în jurul lor milioane de fani și au susținut turnee pe tot mapamondul. Turneul în România este organizat de ProjectEvents.