Oferta de preluare a Socep a eşuat

Oferta de preluare a Socep Constanţa a eşuat, întrucât cotaţia propusă de oamenii de afaceri Ion şi Nicolae Duşu a fost mai redusă comparativ cu preţurile la care acţiunile operatorului portuar au fost tranzacţionate la bursă în perioada operaţiunii. Verii Ion şi Nicolae Duşu deţin indirect, în principal prin intermediul producătorului de BCA Celco Constanţa, 34,52% din acţiunile Socep. Cei doi oameni de afaceri au derulat, în perioada 11 - 31 martie, o ofertă de preluare, vizând achiziţia a 65,48% din acţiunile operatorului portuar. Ei au propus celorlalţi acţionari ai Socep un preţ de 0,15 lei/acţiune, cu valoare cu 14,3% sub cea mai redusă cotaţie înregistrată de titlurile companiei la bursă în perioada ofertei. Cotaţia acţiunilor Socep a variat în perioada ofertei între 0,175 lei/titlu şi 0,193 lei/acţiune. Preţul din ofertă este egal cu cea mai recentă cotaţie la care Celco a cumpărat acţiuni Socep, în data de 3 februarie. Oferta de preluare a fost intermediată de firma de brokeraj Interfinbrok Corporation Constanţa. Socep are un capital de 34,3 milioane lei, divizat în 343,4 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei. În acţionariatul companiei se mai regăseşte o persoană fizică, Stere Samara, care are 10,51% din titluri, şi compania de administrare a investiţiilor Artio Global Management, fosta Julius Baer Investment Management, cu 3,82%.