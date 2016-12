Oferte de muncă de nerefuzat pentru medicii români

În vreme ce în România un medic, cu ani buni de experienţă, nu câştigă nici o mie de euro, în funcţie de specialitate, în străinătate, venitul depăşeşte chiar şi 7.000 de euro. Este aproape imposibil să refuzi o asemenea ofertă. Suedia şi Danemarca, prin reţeaua Eures, caută medici cu diferite specializări, oferind salarii între 6 şi 7.000 de euro. Suedia are disponibile două posturi, ambele la Spitalul Judeţean Kalmar, care deserveşte aprox. 140.000 de locuitori şi are relaţii bune cu alte unităţi din regiune. Unul dintre posturi este pentru specialist în endocrinologie/diabet zaharat, iar celălalt, pentru specialist în reumatologie. Candidaţii trebuie să vorbească limba engleză. Contractele sunt pentru perioadă nedeterminată. Danemarca are disponibile 21 de posturi de medici specialişti care trebuie să cunoască limba engleză sau germană. „Se doreşte angajarea a 21 doctori specialişti (cinci medici radiologi şi câte două posturi pe specialităţile: radiologie mamară, patologie, neurologie, nefrologie, endocrinologie, gastroenterologie, pulmonologie, medicină internă). Locurile de muncă sunt în spitalele din cele cinci regiuni ale ţării”, se arată în anunţul de pe reţeaua Eures. Angajatorul precizează că salarizarea se va face conform contractului colectiv în domeniu, salariul de pornire în primele luni, când se participă şi la cursuri de limba daneză, fiind în jur de 6.000-7.000 euro brut lunar şi se majorează, în funcţie de calificare, experienţă şi funcţie.