Oferte de sărbători, comisioane bancare pe măsură

În prag de sărbători, băncile vin cu oferte din ce în ce mai generoase. Şi pentru că acum moda creditelor “la pachet” se înscrie în tendinţe, băncile profită de această ocazie şi oferă solicitanţilor de credite pentru nevoi personale, carduri de credit gratuite. Un exemplu în acest sens este Banca Românească. Datorită faptului că în primăvara acestui an “Creditul de nota 10” a înregistrat un real succes, potrivit conducerii băncii, aceasta a luat decizia de a-l relansa alături de un card de credit (acordat gratuit). Se pare că înaintea sărbătorilor, odată cu creşterea cheltuielilor, se majorează şi cererea de credite. Banca acordă creditul numai în monedă naţională, pe o perioadă de maximum 10 ani şi o dobîndă variabilă de 11,5% pe an. Valoarea creditului solicitat poate fi cuprinsă între 100 şi 10.000 de euro (echivalent în lei). Atenţie însă, pe lîngă dobîndă, mai există şi un comision de administrare a creditului, de 0,30%, comision care se aplică lunar la valoarea creditului. În plus, creditul se acordă persoanelor cu vîrsta peste 24 de ani cu un venit minim de 150 de euro, iar în cartea de muncă trebuie să fie înscrise obligatoriu 6 luni de vechime.

Pentru un credit în valoare de 10.000 de euro trebuie să aveţi un venit (individual sau cumulat cu cel al membrilor familiei) de aprox. 569 de euro, echivalentul a 1.990 de lei noi (19,9 milioane de lei vechi). Dacă este luat pe o perioadă de 10 ani, trebuie să achitaţi lunar o rată de 597,08 lei noi, DAE fiind de 17,79%. Odată cu acordarea creditului, banca vă oferă şi un card de credit gratuit. Suma maximă ce poate fi solicitată diferă însă în funcţie de veniturile clienţilor, aceasta reprezentînd cumulul a trei salarii nete ale solicitantului. Practic, banca vă acordă cardul fără să vă perceapă comisionul de emitere şi cel de administrare pentru primul an. Cel mai mare avantaj al acestui card este că suma minimă de rambursare este de 5% din sumele utilizate. Pentru retragerile în numerar de la ATM-ul Băncii Româneşti se achită 1%, dar nu mai puţin de un leu nou. În cazul în care folosiţi cardul pentru efectuarea plăţilor către comercianţi, banca vă oferă o perioadă de graţie de 45 de zile (acest lucru însemnînd faptul că dacă rambursaţi în această perioadă suma folosită, dobînda percepută la valoarea împrumutată este 0%).