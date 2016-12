Ofertele speciale, “mană cerească” pentru agenţiile de turism

Agenţiile de turism au supravieţuit în acest an, în contextul reducerii salariilor bugetarilor cu 25%, al creşterii TVA şi al lipsei totale a promovării, doar datorită ofertelor speciale făcute de hotelurile din ţară şi străinătate, a declarat prim-vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea. “Am reuşit să ne acoperim cheltuielile doar datorită ofertelor speciale ale hotelurilor din străinătate, care au dat nişte preţuri extraordinare, şi a programelor interne de genul înscrierilor timpurii sau a zilelor gratuite oferite de hoteluri”, a spus Burcea. Activitatea agenţiilor pe segmentul turismului intern nu a scăzut în acest an datorită unor oferte de genul “înscrieri timpurii” sau “plăteşti cinci nopţi şi stai şapte”. “Pe promovare internă nu s-a făcut nimic în acest an. În primele opt luni nu s-a alocat absolut niciun leu. Cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului au explicat că premierul Emil Boc a spus ca timp de şase luni să nu se dea nimic pentru promovarea internă”, a mai spus Burcea. Precizăm că peste 30.000 de turişti se găseau vineri pe litoral, potrivit unui comunicat al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-“Delta Dunării”. Din totalul turiştilor, potrivit datelor transmise de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa şi preluate de Asociaţia Litoral - “Delta Dunării”, 9770 erau la Mamaia, 9424 la Neptun, 4545 se găseau la Costineşti, iar la Vama Veche erau, vineri, 2000 de turişti. Recordul de turişti aflaţi pe litoralul românesc în sezonul 2010 a fost de 180.000 de persoane.