Oficial din administraţia Obama, suspectat de implicare într-un caz de corupţie

Steven Rattner, şeful comisiei speciale create de administraţia Obama pentru redresarea industriei auto din SUA, este suspectat de implicare în nereguli depistate la Fondul de Pensii din statul New York, afirmă o sursă oficială citată de ”Wall Street Journal”, în ediţia electronică. O plîngere depusă la Comisia pentru Securitatea Tranzacţiilor afirmă că un oficial din cadrul firmei de investiţii conduse de Rattner s-a întîlnit în 2004 cu un consultant al Fondului de Pensii. Ulterior, firma a primit o investiţie din partea Fondului de Pensii şi a achitat taxe de 1,1 milioane de dolari. Potrivit unei surse apropiate de anchetă, persoana la care face referire plîngerea este însuşi Steven Rattner, fondatorul firmei de investiţii Quadrangle Group. Nici firma Quadrangle, nici Rattner nu au fost acuzaţi de nicio neregulă. Autorităţile suspectează că 20 de firme de investiţii au efectuat plăţi în schimbul investiţiilor din partea Fondului de Pensii din New York, care are un capital de 122 de miliarde de dolari. Cazul, anchetat de autorităţile statului New York, s-a soldat deja cu trei inculpări şi o recunoaştere a vinovăţiei.