Oficialii FRF, uniţi în jurul lui Piţurcă

Oficialii Federaţiei Române de Fotbal au susţinut ieri o conferinţă de presă, de la care a lipsit însă Victor Piţurcă. Chiar şi în absenţă, selecţionerul a fost reconfirmat la cîrma naţionalei, directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu, lăsînd să se înţeleagă că acesta nu va fi demis atît timp cît vor exista şanse de calificare la Campionatul Mondial din 2010. “Piţi are sprijinul nostru, avem încredere că el poate redresa echipa naţională pînă la meciul cu Franţa. Matematic mai avem şanse la calificare şi, cît timp aceastea există, îi oferim sprijin lui Piţurcă. Oricum, eu nu sînt pesimist şi nu văd de ce nu am putea bate Franţa, dar pentru ca acest lucru să se întîmple ar trebui ca Piţi să convoace jucători care să evolueze cu inima, pentru că aici am avut o problemă. Ca antrenor depinzi de rezultate, însă pentru noi va conta şi felul în care sînt obţinute aceste rezultate. Vom analiza cele trei meciuri din debutul campaniei de calificare, după partida cu Franţa”, a declarat Ionuţ Lupescu.

În schimb, preşedintele FRF, Mircea Sandu, a vorbit despre relaţia sa cu Victor Piţurcă, pe care a catalogat-o drept una profesionistă: “Prefer să îl las pe Lupescu să stea de vorbă cu Piţi, noi discutăm cam o dată la două săptămîni. Ce ar trebui să fac acum, să îl iau sau să mă ia acasă? Sîntem profesionişti”. Totuşi, Mircea Sandu a ţinut să îi dea cîteva sfaturi lui Victor Piţurcă, care îl vor ajuta pe viitor: “El este mai taciturn şi ar trebui să se deschidă mai mult. L-ar ajuta foarte mult la capitolul imagine”.