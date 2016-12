Oficialii se contrazic, preţurile cresc

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, a declarat, ieri, că preţurile în România sunt mari din cauza nenumăraţilor intermediari de pe traseul parcurs de produs. Conform ministrului, preţurile nu cresc pentru că politica agricolă privind exporturile este deficitară. Tabără a precizat că nu va fi nicio problemă dacă vom importa grâu, pentru că am exportat prea mult şi nu vom mai avea din ce face pâine. \"Dacă vom importa grâu anul viitor, nu se va reflecta în preţul pâinii. Este un circuit mondial, o piaţă bună a cerealelor, ea va continua să fie o piaţă bună. Preţul grâului de import e acelaşi cu cel de la export. Cine e prost să exporte la preţ mai mic?\", a spus Tabără. Răspunsul la întrebarea pusă de Tabără fusese dat, cu câteva zile în urmă, chiar de mâna sa dreaptă din minister, secretarul de stat Adrian Rădulescu. Acesta declarase, indicând cam care este nivelul de comunicare din sânul instituţiei, că România are contractate pentru export în acest an 1,7 milioane tone de grâu, la un preţ care variază între 190 şi 210 euro pe tonă, şi ar putea importa 600.000-700.000 tone, pentru care va plăti până la 250 euro pe tonă.