Oficiu de pensii la Primărie?

La începutul lunii martie, un grup de parlamentari PSD şi UNPR a iniţiat o propunere legislativă în sprijinul vârstnicilor care urmează să iasă la pensie. Proiectul, depus în Senat de parlamentarii PSD Darius Vâlcov, Ioan Axente, Daniel Bărbulescu, Dan Ciocan, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Florin Iordache, Emil Moţ, Alexandru Stănescu şi deputatul UNPR Ion Răducanu, presupune înfiinţarea la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale a unui Compartiment de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. În cadrul acestui birou, cei care urmează să iasă la pensie îşi vor depune dosarele cu documentaţia necesară, urmând ca acestea să fie verificate şi trimise mai departe către casele teritoriale de pensii. Cu alte cuvinte, bătrânii ar putea să-şi depună dosarele de pensionare direct la primărie şi nu vor mai fi nevoiţi să stea la cozi, să facă o mulţime de drumuri costisitoare până la casele de pensii, sau chiar să împuternicească alte persoane pentru a face acest lucru. De altfel, acestea au fost şi argumentele iniţiatorilor, care au luat în calcul vârsta, starea de sănătate a solicitanţilor, dar şi problema transportului în mediul rural. La o primă vedere, aceasta pare o iniţiativă bună, având în vedere argumentele menţionate anterior, dar şi alte probleme de care se lovesc majoritatea celor aflaţi în această situaţie. De exemplu, oamenii nu au întotdeauna toate actele necesare incluse în dosar, ceea ce ar putea duce la alte drumuri şi cheltuieli în plus. Asta ca să nu mai aducem în discuţie cozile interminabile care se creează la oficiile caselor de pensii. Aşadar, discutăm despre o intenţie lăudabilă. Însă aici se ridică unele semne de întrebare.

ESTE ACEASTĂ LEGE APLICABILĂ ÎN ROMÂNIA? Înfiinţarea unui astfel de oficiu în cadrul primăriilor ar putea avea rezultate pozitive dacă acolo ar lucra personal calificat, adică funcţionari care să cunoască legislaţia muncii şi care să aibă suficientă experienţă în domeniu. Or, personalul existent în primării are alte atribuţii, prin urmare, ar putea exista anumite probleme la înregistrarea dosarelor. În plus, este ştiut faptul că reprezentanţii primăriilor se plâng de diverse lipsuri, cum ar fi cea de personal, de fonduri şi de mijloace tehnice. Astfel, posibilitatea organizării de noi concursuri de angajare pentru acest birou este pusă sub semnul întrebării. Iar în lipsa unui personal corespunzător, există riscul ca dosarele să fie înregistrate greşit şi biroul cu pricina să se dovedească mai degrabă deficitar. „O astfel de iniţiativă este şi bună, şi rea. Pe de o parte e bine, pentru că la nivel local se cunoaşte cel mai bine situaţia oamenilor, dar pe de altă parte, decizia nu ar trebui să o luăm la nivel local pentru că nu avem personal şi cu siguranţă nu putem împovăra şi mai mult funcţionarii cu alte atribuţii. Ei oricum au şi rolul de moaşă comunală. Nu le putem pune mai multe în cârcă. Cu siguranţă nu dacă îi plătim la fel ca în momentul de faţă“, a declarat primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi. Dar aceasta nu ar fi singura problemă care ar plana în jurul acestei legi. De obicei, pentru o comunitate, mai ales din mediul rural, primarul este un fel de „mama răniţilor” la care vine toată lumea şi se plânge şi caută rezolvare când ceva nu merge bine. Aşa se întâmplă şi cu unii pensionari care îi cer primarului să le mărească pensiile, fapt ce ar depăşi cu mult atribuţiile unui edil. În fapt, creşterea sau diminuarea pensiior nu ţine decât de Ministerul Muncii, care nu-i întreabă niciodată pe primari când schimbă ceva în sistem. Iar această situaţie conduce la o altă problemă: adoptarea unei astfel de legi ar accentua această confuzie în rândul celor mai puţin informaţi. „Cu toate astea, dacă ar fi adoptată legea şi ar fi lăsată decizia la nivel local, am putea rezolva multe dintre problemele pensionarilor. Sunt mulţi vârstnici care nu au niciun venit pentru că au ars arhivele. Şi dacă au fost retrocedate proprietăţi imense în baza mărturiilor unor persoane, de ce nu ar putea fi date nişte pensii de 100 - 200 de lei în baza unor mărturii?“, a întrebat Frigioi. Deocamdată, proiectul de lege este înregistrat la Senat pentru a fi dezbătut, aşa că rămâne de văzut dacă şi cum va fi aplicat în sistemul administrativ românesc.