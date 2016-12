Oficiul de Cadastru Constanţa îşi va muta sediul

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanţa se va muta într-o nouă locaţie, pe bulevardul Mamaia, nr. 231. Din acest motiv, în perioada 17 - 20 ianuarie, instituţia îşi va întrerupe activitatea cu publicul. Potrivit directorului OCPI Constanţa, Marian Mazilu, decizia de a se muta din sediul de pe bulevardul Ferdinand a fost luată după ce, în ultima perioadă, au tot fost probleme cu clădirea, iar proprietarul a refuzat să se implice. „Am tot avut probleme cu instalaţia electrică, dar şi cu instalaţia de încălzire. În plus, acoperişul de sticlă este pe cale să cedeze la prima ninsoare mai abundentă. Deşi am avut o discuţie cu proprietarul pentru a remedia deficienţele, acesta ne-a spus că nu poate decât să mai scadă din plata chiriei. Acest lucru nu ne avantajează pentru că noi nu avem bani alocaţi pentru reparaţii, motiv pentru care am luat decizia de a căuta un alt sediu”, a spus Mazilu. Noul sediu are o suprafaţă de 955 metri pătraţi, iar pentru acesta Oficiul de Cadastru plăteşte o chirie lunară de aproximativ 10.000 de euro pe lună. Clădirea este structurată pe patru nivele: la demisol se află arhiva şi o încăpere cu destinaţie tehnică, la parter - Compartimentul de relaţii cu publicul, la etajul I - Serviciul publicitate imobiliară, etajul II - Serviciul de Cadastru, iar la etajul III - Serviciul juridic şi relaţii cu publicul, Serviciul Economic şi Conducerea.