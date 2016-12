Ofiţerii DIAS, atacaţi cu o suliţă improvizată

Trupele speciale al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au fost nevoite să facă uz de armamentul din dotare pentru a putea imobiliza un bărbat cunoscut cu afecţiuni psihice. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că, marţi dimineaţă, Ion Dalamitra a cerut ajutorul poliţiştilor Secţiei 5 de Poliţie Rurală Cogealac după ce fratele său, Tănase Dalamitra, de 54 de ani, cunoscut cu afecţiuni psihice, a devenit violent şi a refuzat să meargă la spital pentru a primi ajutor de specialitate. Echipajul trimis în ajutor nu a putut însă să facă nimic pentru că, la vederea lor, Tănase s-a baricadat într-o anexă a locuinţei şi a început să îi ameninţe cu o suliţă improvizată. Având în vedere riscul misiunii dar şi posibilitatea ca bărbatul să fie rănit în urma unei intervenţii, poliţiştii au cerut ajutorul ofiţerilor DIAS. În momentul în care trupele de intervenţie au ajuns în apropierea imobilului, bărbatul s-a refugiat în beciul casei, unde avea amenajată o adevărată reţea de tuneluri. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că poliţiştii au fost nevoiţi să folosească gaze iritant-lacrimogene şi armamentul din dotare, trăgând mai multe focuri de armă cu cartuşe de manevră, pentru a îl putea imobiliza pe bărbat fără să îl rănească.

URMĂRIT DE NECAZURI „A ajuns aşa de la un necaz. El este om citit, a făcut cred că vreo trei facultăţi. Dar, aşa este viaţa. Nu ştiu ce s-a întâmplat acum cu el pentru că nu ne-a făcut probleme sau scandaluri“, a declarat o vecină. „El este inginer. Am făcut amândoi Politehnica la Bucureşti. La un an sau doi de la revoluţie, femeia cu care era căsătorit de cinci ani l-a părăsit. Atunci s-a întâmplat ceva cu el. A ales să vină aici şi să se izoleze. A mai fost dus la spital pentru problemele astea. Nu am ce să îi fac dacă el refuză să ia medicamentele. Cea mai mare parte a timpului şi-o petrece în beci, unde a săpat un fel de galerii. Nu am înţeles de ce şi nici nu a vrut să îmi explice. Venea doar seara să îi dau de mâncare. Acum, când am văzut că are crize, am încercat să îl conving să mergem la spital dar nu am reuşit să mă înţeleg cu el. Ce altceva puteam să fac“, a povestit Ion Dalamitra. Tănase Dalamitra a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare unde a rămas internat pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.