Oglindă, oglinjoară, care e cel mai dator politician din țară?

Mai mereu când pronunțăm cuvântul „politician“, automat ne gândim la un om bogat și care a făcut avere în mod dubios. Sunt și cazuri în care politicienii sunt putrezi de... „datorii“. Asta nu înseamnă că, implicit, ei sunt și săraci. Cotidianul „Jurnalul Național“ a realizat un top al celor mai mari datornici dintre parlamentari. Potrivit datelor, care iau în calcul ultimele declaraţii de avere depuse de senatori şi deputaţi, aleşii au datorii totale de aproape 20 milioane de euro, majoritatea politicienilor având credite ipotecare, credite de nevoi personale sau împrumuturi scadente către apropiați. În topul celor mai mari datornici figurează consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, Eugen Teodorovici, care are debite totale de peste 860.000 de euro din două credite ipotecare, un credit de nevoi cu ipotecă și două contracte de împrumut. Printre marii datornici ai Parlamentului se regăseşte şi Rovana Plumb. Aceasta are un credit de 800.000 de euro scadent în 2030. Datorii uriaşe are şi deputatul PSD de Maramureş Sorin-Ovidiu Bota, care are de returnat peste 640.000 de euro către două bănci şi o societate comercială. Bani de dat are şi noul prim-vicepreşedinte PNL, Iulian Dumitrescu, el având un credit bancar de peste 162.000 de euro şi trei împrumuturi de returnat către apropiaţi: unul de 100.000 de euro, unul de 180.000 de dolari şi altul de 300.000 de lei. Un alt liberal înglodat în datorii este deputatul constănţean Robert-Aurel Boroianu. Potrivit sursei citate, acesta ar avea de plătit aproape 514.000 de euro. Dator vândut este şi Viorel Ştefan, fostul ministru al Finanţelor din Guvernul Grindeanu, cu debite totale de aproape 400.000 de euro. Ştefan are de achitat 110.000 de dolari unei persoane fizice, un credit bancar de 1.350.000 de lei şi un card de credit în valoare de peste 30.000 de lei, mai arată „Jurnalul Național“.