Ohanesian face noi dezvăluiri

Ovidiu Ohanesian, fostul jurnalist de la “România liberă” este singurul dintre cei trei ziarişti răpiţi în Irak în 2005 care nu vrea să uite ceea ce i s-a întâmplat în cele 55 de zile pe care le-a petrecut în captivitate. El continuă să susţină, fără a prezenta dovezi concrete, că răpirea a fost organizată în colaborare cu serviciile secrete româneşti şi că din răscumpărare au dispărut milioane de dolari. De asemenea, Ohanesian afirmă că este urmărit, în permanenţă, de serviciile secrete. Ohanesian şi-a dedicat ultimii ani unei munci obsedante, încercând să dezlege iţele atât de încurcate ale răpirii din Irak. A publicat nenumărate articole, a scris două cărţi şi a verificat zeci de piste. Fostul jurnalist susţine că pregăteşte o a treia carte în care tema centrală va fi tot răpirea din Irak. “În casa aceea a SRI-ului, unde ne-au dus când am ajuns în ţară, cineva mi-a spus despre implicarea unor persoane şi instituţii la nivel înalt în afacerea asta. Inclusiv implicarea unui jurnalist dintre noi”, afirmă Ovidiu Ohanesian. “Răpirea n-a fost organizată doar de Omar Hayssam. El a fost susţinut de oameni din serviciile secrete, afacerişti şi politicieni cu greutate. Cu toţii, implicaţi în afaceri cu armament, ţigări şi multe altele. Rolul operaţiunii a fost scoaterea din ţară a lui Omar Hayssam, care ştia prea multe lucruri şi devenise periculos. Afacerea era planificată să dureze patru zile, iar Hayssam să dispară din ţară cu o imagine de erou care salvează nişte români aflaţi într-o situaţie-limită. La Bucureşti, lumea începuse să se prindă că e cusută cu aţă albă. Atunci a fost adus un ofiţer din trupele speciale ale lui Saddam Hussein, ofiţer care avea experienţă în aşa ceva. Acesta ne-a preluat şi ne-a ţinut în beciul ăla cu intenţia de a scoate şi nişte bani din toată afacerea”, susţine Ohanesian. Ajuns, dintr-un reporter premiat de Clubul Român de Presă, un ziarist care nu-şi mai găseşte loc de muncă, Ohanesian pune această situaţie tot pe seama serviciilor secrete: “M-am opus lui Băsescu, m-am opus sistemului şi am avut probleme în toată activitatea mea. Cei care n-au scos un cuvânt au trăit bine. Eu, care le-am scos la iveală toate măgăriile, am avut probleme. Au încercat permanent să-mi pună pumnul în gură şi a trebuit să plec de pe la toate ziarele. Dacă stăteam cuminte, acum eram cel puţin consilier prezidenţial”, a afirmat Ohanesian.