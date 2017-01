Oil Terminal are un nou CA

11:48:16 / 22 Decembrie 2013

tunurile pe jigodii

se pare ca tipii care au intrat in noul c.a. sunt cu adevarat meseriasi si vor sa faca ordine in terminal; adica e vremea ca toate scursurile umane care au fost implicate in hotiile ordinare ale lui ciutureanu si care si-au batut joc de salariati (stoenescu, enache, stasi, frangu, m. musat, mihailov, catrinoiu, etc.) sa-si pregateasca temele pt. interviurile pe care le vor da la d.n.a., si eventual sa-si faca bagajele...