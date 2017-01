Oil Terminal, executată silit de ANAF. Cum se apără firma

Compania Oil Terminal (OT) a anunțat că a fost somată luni, 25 august, de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) privind începerea executării silite pentru o datorie de peste 73 de milioane de lei. Debitul este din 2003, atunci când compania a adus țiței pe vapoare din Rusia, ulterior acesta fiind pompat prin conducta magistrală a Compet, către Rafinăria Rafo Onești, în vederea rafinării sale. ”La momentul respectiv a fost un incident: pentru aceste vapoare de țiței au fost făcute certificate constatatoare a banilor care trebuiau plătiți și în Vama Constanța, și în Vama Iași. A fost o dublă impunere pe această cantitate de țiței”, a explicat directorul general al OT, Sorin Ciutureanu. Plata banilor, constând în TVA și taxe vamale, a fost făcută de Rafo Onești în aria administrativă Iași, la Vama Iași, instituție care a trimis chiar către Vama Constanța documentele care arată că s-a efectuat plata datoriilor. Cu toate acestea, directorul OT spune că actele constatatoare de la Constanța nu au fost anulate de către Vamă. ”Acele certificate constatatoare au rămas în picioare și de-a lungul timpului, deși ne-am judecat și avem hotărâri în instanță care arată faptul că Rafo Onești și-a plătit datoriile către statul român, am fost somați ca și codebitori să plătim această datorie”, a spus Ciutureanu. La suma inițială, de 73.361.451 lei, s-au calculat dobânzi, în luna martie, OT fiind somată să plătească penalități în valoare de peste 110 milioane de lei, somație care a fost anulată de Comisia de Soluționare a Contestațiilor din Ministerul Finanțelor. Compania a depus contestații de fiecare dată când a primit decizii de plată la ANAF, care au fost admise.

EXISTĂ O HOTĂRÂRE DE INSTANȚĂ ÎN FAVOAREA OT PRIN CARE SE CONSTATĂ CĂ ACEST DEBIT ESTE INEXISTENT.

”Din păcate, instanțele nu au dispus și anularea acelor acte, deși, în timp, am făcut nenumărate demersuri la organele statului pentru a rezolva această situație”, a spus directorul general. ”Aș vrea să fac apel la toți factorii de decizie ai statului român pentru a rezolva odată această acțiune pe care eu o consider nelegală, care aduce grave prejudicii companiei OT și statului român”, a spus Ciutureanu. Compania are o importanță strategică pentru statul român, întrucât este depozitara rezervei naționale de țiței, motorină și benzină. Conducerea companiei a spus că în 2012 s-a confruntat cu o situație identică, obținând atunci o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă că firma nu poate fi executată silit pe aceste sume, pentru că ele au fost achitate de Rafo Onești. ”Dar acest lucru este scris doar în justificarea hotărârii, nu și în decizia instanței. De acest lucru se leagă ANAF, că în decizia finală nu s-a dispus anularea certificatelor respective”, a spus și directorul general adjunct, Dan Cristian Popescu. ”Singurul lucru de care se leagă ANAF este faptul că există niște certificate constatatoare în vigoare din 2003 pe OT în Vama Constanța care nu au fost anulate, în condițiile în care acest debit a fost achitat de Rafo în baza unui proces-verbal încheiat în Vama Iași”, a adăugat directorul general. Reprezentanții companiei au spus că firma nu are nicio datorie către statul român sau către furnizori, iar suma pentru care au fost somați privind executarea silită reprezintă cifra de afaceri a companiei pentru un an. Din 2003 până în prezent, OT a fost implicată în aproximativ 10 procese pentru soluționarea acestei situații.

SINDICATUL ANUNȚĂ CĂ VA PICHETA SEDIUL MINISTERULUI FINANȚELOR DACĂ NU SE VA REZOLVA PROBLEMA.

Președintele sindicatului din compania OT, Nicu Androne, a susținut că prin aceste măsuri repetate de impunere a sechestrului, apoi anularea deciziilor, se doresc falimentarea și vânzarea companiei la un preț mic. ”Noi, angajații, suntem de părere că sunt interese în joc, pentru că, din 2003, în fiecare an ne confruntăm cu aceeași problemă - ANAF, care vine și mai pune câte un sechestru. Noi am luat legătura cu Sindicatul de Chimie și Petrochimie și, dacă această situație nu se rezolvă, de săptămâna viitoare vom picheta sediul Ministerului Finanțelor”, a anunțat Androne. Compania OT are în prezent peste 1.000 de angajați. OT contribuie anual la bugetul de stat cu aproximativ 10 milioane de euro pe an din plata contribuțiilor și taxelor.