Oina, în prim plan la Constanţa

Campionatele Naţionale de oină rezervate juniorilor I şi II, desfăşurate pe stadionul “CFR” din Constanţa şi organizate de Federaţia Română de Oină, în parteneriat cu DSJ Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Oină Constanţa, dar şi Cupa “Cleopatra” la oină pe plajă, întreceri care au avut loc la sfîrşitul săptămînii trecute, au atras numeroşi spectatori. Aceştia s-au arătat mulţumiţi de spectacolul oferit de participanţi, dar şi de faptul că sportul naţional românesc, oina, a revenit în prim-plan, după mulţi ani de absenţă. Şi tinerii jucători s-au declarat încîntaţi că pot practica acest sport, promiţînd că vor duce mai departe tradiţia la nivelul seniorilor. “Am venit acasă, în vacanţă, deoarece locuiesc lîngă Madrid, pentru că am vrut să joc oină alături de echipa mea. Îmi place să joc şi oină pe plajă, pentru că este ceva nou. Voi duce în Spania fotografii să le arăt prietenilor mei de acolo că avem un sport naţional foarte frumos”, a declarat Liviu Florentin Popa, în vîrstă de 16 ani, legitimat la Speranţa Tătaru (judeţul Brăila). “Am fost onoraţi să participăm la aceste turnee. Am arătat că sîntem tot mai buni. Deşi nu avem experienţă în jocul pe plajă, am reuşit să luăm cupa oferită învingătorilor”, a adăugat Cristian Enăşoae, căpitanul celor de la Biruinţa Gherăieşti (judeţul Neamţ). “Clubul nostru este mereu alături de activităţile sportive pentru că îşi doreşte atragerea copiilor şi tinerilor către sport şi a susţinut înfiinţarea unei echipe de oină, pentru că vrea să fie alături de sportul naţional al românilor”, a explicat Cristian Rădulescu, directorul sportiv al CS Cleopatra.