Oina românească a dus spectacolul la Kiel

Timp de trei zile, în perioada 18-20 iunie, o delegaţie română a participat la primul turneu internaţional din istorie desfăşurat în afara graniţelor ţării, în localitatea germană Kiel. Împărţit în două selecţionate, lotul deplasat în Germania a fost compus din jucători de la următoarele echipe: Spicu Horia, Cleopatra Constanţa, Frontiera Constanţa, CS Crasna Gorj, Biruinţa Gherăeşti, Dinamic Coruia, Straja Bucureşti, Avântul Vorona Mare, CSM Rm. Sărat şi Viitorul Almaş. „Acţiunea a fost o urmare a festivalului organizat de noi anul trecut, la Constanţa, unde au fost prezenţi şi germanii, şi a făcut parte din campania de a interacţiona sporturilor tradiţionale cu mingea mică înrudite cu oina din alte ţări. Deplasarea a fost susţinută de COSR, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi RATC, care ne-a pus la dispoziţie un autocar pentru deplasare. Prima zi a competiţiei a fost dedicată jocului naţional german, schlagball, foarte asemănător cu oina jucată la începutul secolului trecut. Au participat zece echipe, şase din Germania, două din Polonia şi două din României, împărţite în două grupe. Spre surpriza tuturor, una dintre selecţionatele noastre s-a calificat în semifinale, clasându-se în cele din urmă pe locul 4. A doua zi, am jucat schlagball la nivel de echipe naţionale şi am învins Polonia, dar am cedat în faţa Germaniei. Duminică după-amiaza am susţinut o partidă demonstrativă de oină, apoi am jucat oină împotriva Germaniei, pe care am învins-o cu 7-2. Totuşi, trebuie să remarc faptul că germanii şi-au făcut temele şi au învăţat scheme pe care doar echipele fruntaşe din campionatul nostru le ştiu. Cel mai important este că, datorită oinei, imnul României s-a auzit la Kiel”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre, care a adăugat că s-a semnat un parteneriat cu Germania pentru continuare acestei acţiuni şi pe viitor, existând discuţii pentru un parteneriat şi cu Rusia.