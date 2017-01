Oktoberfest face escală la Madrid

Capitala Spaniei va găzdui, pentru prima oară, cunoscuta sărbătoare germană Oktoberfest, în perioada 17-21 septembrie, la Palatul Sporturilor. Madrilenii vor avea astfel ocazia ca, pe durata a cinci zile, să deguste bunătăți din gastronomia bavareză, care vor fi aduse special din Germania. Pe durata întregii sărbători, locuitorii capitalei spaniole își vor putea rezerva locurile la masă și petrecere în cadrul a două sesiuni, cea de la miezul zilei sau cea de seară.

Oktoberfest, una dintre cele mai cunoscute sărbători germane, este și una dintre cele care atrag cei mai mulți turiști. Are loc în capitala Bavariei, München, din anul 1810, când a fost organizată pentru prima oară, cu ocazia căsătoriei prințului moștenitor Ludovic I al Bavariei cu prințesa Theresa de Saxa-Hildburghausen. În prezent, după mai bine de două secole, sărbătoarea are loc în Theressienwiese din capitala Bavariei, primind în fiecare an peste șase milioane de invitați din toate colțurile lumii.