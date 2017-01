Olah, plusul de experienţă de la Săgeata

Fără să fie luată în calcul printre candidatele în lupta pentru promovarea în prima ligă, Săgeata Năvodari a făcut câteva transferuri spectaculoase în vară, întărindu-şi considerabil lotul. Cea mai răsunătoare mutare a fost venirea lui Adrian Olah, adus de oficialii grupării de pe litoral cu doar câteva zile înaintea debutului campionatului. Jucător extrem de experimentat, după ce a evoluat doar pe prima scenă a fotbalului românesc, la FC Naţional, Poli Timişoara, Universitatea Cluj şi Unirea Alba Iulia, Olah a adus un plus de clarviziune în jocul echipei pregătite de Aurel Şunda. În plus, fotbalistul în vârstă de 29 de ani a jucat pe trei posturi, fundaş dreapta, mijlocaş dreapta şi mijlocaş central, fiind o “mină de aur” pentru tehnicianul năvodărean, în condiţiile unui lot restrâns numeric. „Am acceptat să joc pentru prima oară în liga secundă după ce mi s-a prezentat proiectul de la Săgeata. Am văzut că se doreşte promovarea prin fapte, nu prin vorbe, şi am venit la Năvodari cu inima deschisă. Joc pe ce post mă pune antrenorul. Important este să-mi ajut echipa şi să pun umărul la accederea în prima ligă. Pentru mine, promovarea ar fi o mare realizare”, a spus Olah, care este convins că returul va fi mult mai dificil, chiar dacă Săgeata a terminat prima parte a sezonului pe locul second în Seria I a Ligii a II-a, la doar un punct în spatele Ceahlăului Piatra Neamţ: „Ne aşteptam să facem un tur bun de campionat, întrucât am muncit mult şi am plecat la drum foarte optimişti. Returul va fi mult mai greu, pentru că va fi multă presiune pe umerii noştri, mai ales că avem un avans de câteva puncte faţă de principalele contracandidate. Cred că actualul lider, Ceahlăul Piatra Neamţ, merită să ajungă în prima ligă, pentru că are o echipă bună, o bază sportivă extraordinară şi tot ceea ce este nevoie pentru a face performanţă. În schimb, Concordia Chiajna pare să fi ieşit din calculele, pentru că a fuzionat cu Unirea Urziceni, astfel că ne vom lupta cu FC Botoşani şi Viitorul Constanţa. Va fi un pic mai dificil, însă, cu o pregătire bună în vară, concentrare şi dăruire, ne putem îndeplini obiectivul. Ar fi bine dacă s-ar reuşi şi două sau trei achiziţii pentru a întări lotul”.