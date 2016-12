Olanda cere activarea clauzei de salvgardare pe justiţie pentru România

18:56:15 / 12 Februarie 2016

CORUPTIA SI COMPLICITATILE DIN JUSTITIE

AM UN PROCES DE SUSCCESIUNE DE 12 ANI SI SUNT CA IN PRIMA ZI" FARA NICI O EXPERTIZA IMOBILIARA , FARA A FI ANCHETATE SEMNATURI FALSE PE CATEVA DIN CELE MAI IMPORTANTE ACTE DIN PROCES, JUDECATORI CARE ASCUND ACTE SAU LE SUSTRAG, JUDECATORI CARE REFUZA SA INTEROGHEZE UN MARTOR CHEIE PANA ACESTA A MURIT,CARE PENTRU A EVITA ANCHETE SUSPENDA DOSARUL DE REPETATE ORI, CARE IMI INTERZIC SA OBTIN COPII DUPA ACTELE DIN DOSAR,. RECENT MINISTERUL JUSTITIEI A CONTROLAT DOSARUL DUPA CARE A CLASIFICAT RAPORTUL. PARTEA ADVERSA ARE CA NAS DE CASTORIE PE GENERAL S.R.I. GIONI POPESCU - ASTA CA DIVERTISMENT!. AM TRIMIS BUNDESTAGULUI SI PARTIDULUI LIBERTATII DIN OLANDA CATE UN MEORIU SI VOI TRIMITE LA TOATE PARTIDELE DE DREPTA EUROPENE ! ASA SA FACA TOTI CARE AU SITUATII CA MINE - OLANDA DEJA ESTE PORNITA SA NE DISCIPLINEZE SI ASA SE VA INTAMPLA SI CU CELELALTE TARI! NU MAI MERGE CA SA FIM" PATRIOTI" SI SA IHGHITIM NEDREPTATI - LA NOI NU SE POATE REFORMA NIMIC DIN INTERIOR ASA CA NE VOM STRADUI SA FIE REFORMAT FORTAT DIN EXTERIOR!