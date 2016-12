Olici, nemulţumit că nu joacă la EURO 2012

Atacantul Ivica Olici, care a fost scos din lotul de 23 al Croaţiei cu câteva zile înainte de EURO 2012, oficial din cauza unei accidentări, a afirmat, ieri, că nu are nicio problemă, contrazicând astfel versiunea Federaţiei Croate de Fotbal (HNS). „Mă antrenez şi alerg normal. Nu mai am nicio durere. Dacă selecţionerul Slaven Bilici aştepta puţin, atunci aş fi fost pregătit pentru meciul cu Italia de joi”, a declarat Olici pentru cotidianul croat Sportske Novosti. Pe 4 iunie, HNS anunţase că jucătorul în vârstă de 32 de ani este constrâns să declare forfait pentru EURO 2012, din cauza unei accidentări serioase la coapsa dreaptă, suferită în meciul amical cu Norvegia, de la Oslo, scor 1-1. Diagnosticul era ruptură parţială a muşchiului, iar perioada de recuperare era estimată între patru şi şase săptămâni. „În baza diagnosticului clinic, am ajuns la concluzia că Olici nu va fi apt pentru primul tur. Mi-am bazat decizia şi pe o discuţie cu Olici”, spunea atunci Bilici.

Potrivit Sportske Novosti, această declaraţie a lui Olici vine în contradicţie cu versiunea oficială, iar cotidianul susţine că jucătorul nu a vrut să fie rezervă la EURO. „Echipa are nevoie de linişte, nu are nevoie de povestea mea. Voiam doar să anunţ că sunt bine sănătos şi că nu am nicio problemă”, a mai spus jucătorul lui VfL Wolfsburg.