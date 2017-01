Olimpia Cluj-Napoca, matematic campioana României la fotbal feminin

Olimpia Cluj-Napoca a devenit, sâmbătă, campioana României la fotbal feminin, cu două etape înainte de finalul sezonului Superligii naționale, după victoria din deplasare cu Navobi Iași, scor 5-0, potrivit unui comunicat.

Sâmbătă, 14 mai, de la ora 10,00, pe terenul sintetic din Dealul Copoului, a avut loc meciul, restant, din etapa a 3-a a Superligii naționale de fotbal feminin.

Echipa antrenată de Mirel Albon, Olimpia Cluj-Napoca, a învins echipa de pe locul 3, Navobi Iași, cu scorul de 5-0, după ce în urmă cu două zile a mai marcat o victorie, scor 7-1, și în fața formației Vasas Femina Odorhei.

Cu aceste victorii, echipa de fotbal feminin Olimpia Cluj-Napoca s-a distanțat la 7 puncte de principala contracandidată, ASA Târgu Mureș. Așadar, cu două etape înainte de finalul sezonului Superligii naționale de fotbal feminin, Olimpia Cluj-Napoca este, matematic, campioana României.

Jucătoarele clujene au învins fără probleme echipa gazdă din Iași, cele cinci goluri fiind înscrise de către Giurgiu Adina (12'), Bâtea Mara (32'), Ciolacu Mihaela (38'), Lunca Alexandra (70', 76').

Navobi Iași: 30. Abalașei Mirela, 14. Gangal Rahela, 12. Ambrosie Larisa (cpt.), 2. Mera Iulia, 10. Bențoiu Monica, 20. Ilaș Georgiana, 11. Raduc Elena, 13. Deca Nicoleta, 9. Plăcintă Teodora, 7. Rognean Adina, 25. Nica Loredana.

Rezerve: 17. Bărău Andreea, 27. Grigoraș Cătălina, 15. Zamfir Iulia, 8. Foia Ana, 24. Proca Ana Maria, 4. Sccorșanu Andreea, 23. Petrescu Diana. Antrenor: Ambrosie Adrian.

Olimpia Cluj-Napoca: 1. Boandă Lavinia, 2. Corduneanu Andreea, 3. Meluță Teodora, 6. Giurgiu Adina, 4. Bortan Ioana (cpt.), 8. Vătafu Ștefania, 9. Ciolacu Mihaela, 10. Voicu Andreea, 11. Bâtea Mara, 14. Lunca ALexandra, 24. Havriștiuc Lidia.

Rezerve: 12. Salamon Szidonia, 7. Popa Loredana, 22. Olar Corina, 88. Tărășilă Beatrice. Antrenor: Mirel Albon.

Antrenorul echipei Olimpia Cluj-Napoca, Mirel Albon, a declarat că victoriile vin după multă muncă, chiar dacă fetele au avut două meciuri în mai puțin de 48 de ore. „La sfârșitul campionatului ne-am pregătit cât am putut noi de serios ca să nu se întâmple nici o surpriză. Am reușit să gestionăm bine situația chiar dacă am a fost distanță mică, mai puțin de 48 de ore între cele două jocuri. Fetele au făcut față atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere tehnico-tactic unde am fost superioare ambelor adversare. Am reușit să marcăm multe goluri, am mai avut multe ocazii de a înscrie, am primit un singur gol din penalti și am reușit să ne atingem obiectivul”, a precizat Mirel Albon.

Tehnicianul echipei clujene spune că și-a dorit ca în ultimul meci disputat pe teren propriu să sărbătorească câștigarea campionatului și că toată concentrarea să se axeze pe finala cupei, de pe 24 mai. „Ne-am dori foarte mult ca să încheiem de pe acum conturile pentru ediția această de campionat, să nu mai avem stres pentru următoarele etape, duminică viitoare, cu Iașiul la Cluj să putem să sărbătorim și să ne concentrăm atenția și energia pentru celelalte două obiective: finala Cupei României din 24 mai și meciul cu Albania din 2 iunie, de la Tirana, unde vor fi mai multe jucătoare de la Olimpia și unde o victorie este extrem de importantă în ecuația calificării la turneul final al Campionatului European. Cred că această generație de fete merită o astfel de calificare”, a spus antrenorul Olimpiei Cluj.

După aceste victorii și un sezon foarte reușit, antrenorul echipei de fotbal feminin Olimpia Cluj-Napoca spune că următoarea țintă pentru clujence este primăvara Champions League. „Este o satisfacție deosebită și cred că noi am reușit aici să creăm un grup foarte bun, un grup care își dorește performanța. Media de vârstă a echipei este tânără, dacă reușim să menținem acest grup împreună încă doi, trei ani, să ajungă la maturitate, ba mai mult, poate că vom reuși chiar să întărim echipa, sunt convins să în anii următori Olimpia va fi una dintre echipele care pot să aibă cât se poate de lung în Champions League, și visul meu este să prindem primăvara Champions League”, a afirmat Mirel Albon.

Olimpia Cluj-Napoca va disputa ultimul meci pe teren propriu, duminică, 22 mai, de la ora 11:00, pe terenul de la Baza Sportivă „Ardealul”, urmând ca marți, 24 mai, de la ora 16:30, să dispute finala Cupei României, împotriva formației ASA Târgu Mureș, pe stadion „Michael Klein” din Hunedoara.