Olimpiada de matematică are loc la Constanţa!

Judeţul Constanţa va fi gazda Olimpiadei Naţionale de Matematică ce se va desfăşura în perioada 11-16 aprilie 2009. Cu ocazia acestui eveniment, ieri, la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a avut loc o întîlnire între cei 13 elevi constănţeni ce vor reprezenta oraşul la olimpiadă, profesorii lor şi prefectul oraşului, Tit-Liviu Brăiloiu, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu şi Inspectorul General al Inspetoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Petrică Miu. „Întîlnirea de astăzi (ieri - n.r.) este, sub mai multe aspecte, inedită. Copiii din lotul olimpic rămîneau nişte anonimi, iar de data aceasta sînt vedete”, a declarat inspectorul şcolar general. El este sigur că din lotul olimpic de matematică al Constanţei, vor exista elevi ce vor ajunge şi în lotul naţional şi s-a arătat încîntat de faptul că CJC va oferi elevilor premii. „De asemenea, aş dori să mulţumesc Consiliului Judeţean care ne-a susţinut financiar şi Primăriei Constanţa, pentru că este alături de noi”, a ţinut să adauge Petrică Miu. Copiii s-au declarat încîntaţi de întîlnire şi spun că sînt încrezători într-un rezultat bun pentru Constanţa la această olimpiadă. Monica Păun, elevă la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, a declarat că nu are emoţii pentru concurs. “Emoţiile ar fi nejustificate, totul se bazează pe pregătire, pe felul în care gîndeşti. Merg la concursuri din clasa a IV-a şi am ajuns la concluzia că emoţiile nu fac decît să te tragă în jos”. Un alt olimpic al Constanţei este Mihai Popescu, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB), care susţine, de asemenea, că nu are emoţii. “Nu am de ce să am emoţii, sînt bine pregătit, chiar mai bine decît anul trecut. Matematica nu e punctul meu forte, eu bazîndu-mă mai mult pe fizică, dar sper la o menţiune”. Profesorul de matematică, Andrei Gheorghe, de la CNMB, a spus că este mîndru de ei şi că se aşteaptă să se descurce bine la olimpiadă. „Văd această olimpiadă şcolară ca o triplă sărbătoare pentru participanţii constanţeni deoarece vor avea cele mai bune momente din viaţă, vor avea ocazia să întîlnească cei mai buni profesori de matematică din ţară şi îi vor cunoaşte pe colegii lor olimpici din România… Copiii muncesc foarte mult într-un fel anonim şi este nevoie să li se acorde mai multă atenţie”, a încheiat prof. Gheorghe. Senator Colegiul 2 Constanţa, Nicolae Moga, a spus copiilor că trebuie să fie conştienţi că reprezintă modele pentru ceilalţi şi că ceea ce fac ei este foarte important, adăugînd că este un eveniment extraordinar pentru Constanţa faptul că Olimpiada Naţională de matematatică are loc aici. “Eforturile materiale sînt suportate de CJC şi de Primăria Constanţa, de fapt există o implicare din partea tuturor autorităţilor. Eu sînt foarte onorat şi bucuros că Olimpiada se desfăşoară în Colegiul meu”, a declarat Nicolae Moga. El a mai spus că aceşti copii “sînt nişte eminenţe care trebuie susţinute. Anul acesta vor fi premiaţi şi profesorii care au contribuit la aceste succese, nu numai elevii”. Festiviatea de decernare a premiilor va avea loc pe 16 aprilie, la eveniment anunţîndu-şi participarea şi Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.