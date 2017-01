Sîmbătă şi duminică, la Constanţa, se vor desfăşura mai multe manifestări sportive sub egida Olimpiada Distracţiei "McDonald’s". Evenimentul sportiv de la ţărmul mării va încheia turneul naţional care a mai programat pe parcursul acestui an întreceri în alte cinci oraşe: Timişoara, Cluj, Bucureşti, Braşov şi Ploieşti. Olimpiada Distracţiei "McDonald’s" are, în primul rînd, un caracter social, scopul principal al acestei acţiuni fiind acela de a promova ideea unei vieţi echilibrate şi de a dezvolta interesul pentru mişcare în rîndul oamenilor. În afara competiţiei de bază, cea de streetball, care va avea loc sîmbătă şi duminică în faţa Sălii Sporturilor şi la care şi-au anunţat participarea peste 65 de echipe, organizatorii au mai inclus în program un circuit de probe distractive şi antrenante, constînd în jocuri gonflabile (gen bungee bull ride sau bungee run), dar şi un cros, destinat participanţilor de toate vîrstele, care se va desfăşura duminică dimineaţă (startul se va da la ora 10.00, de la Palatul Copiilor). Pentru toate cele trei competiţii înscrierea echipelor şi accesul spectatorilor sînt gratuite, premiile constînd în DVD playere, echipamente sportive şi ceasuri de mînă. Evenimentul este organizat de McDonald's România, DSJ Constanţa şi Best Sport, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa, Inspectoratului Jandarmeriei, Inspectoratul Şcolar şi Poliţia Rutieră Constanţa. Cotidianul "Telegraf" se numără printre partenerii media ai acestui eveniment.