Olimpiada Oamenilor obişnuiţi scrie istoria sportului contemporan

Nu doar sportivii de performanţă au parte de antrenamente dure, ci şi oamenii obişnuiţi, ale căror activităţi zilnice sînt adevărate probe de foc. Din acest motiv, iniţiativa Prigat de a organiza Olimpiada Oamenilor Obişnuiţi, a fost primită cu entuziasm de români. Sîmbătă, pe plaja din Costineşti, au avut loc calificările la competiţia sportivă destinată simplilor cetăţeni. Înscrierile s-au făcut atît pe site-ul dedicat evenimentului, cît şi pe plajă. La cele 23 de probe de concurs au participat peste 150 de candidaţi, din toate colţurile ţării. Ei au trebuit să-şi demonstreze măiestria la probe precum sprint în şlapi (masculin), sprint pe tocuri (feminin), săritura peste baltă, alergarea prin aglomeraţie, cursa cu căruciorele de cumpărături, aruncarea de grapefruit distanţă, cursa cu bicicleta cu pană pe spate sau încărcată cu pungi, ridicarea frigiderului vechi (probe pe perechi), ridicarea pungilor de cumpărături (feminin), înot două bazine printre mame cu copii cu colace şi răţuşte, sau trageri la ţintă cu cornete. Pentru că evenimentul a avut loc pe plajă, organizatorii au renunţat la două probe: alergarea cu cîinele în lesă şi alergarea după autobuz (cîinii nu au voie pe plajă şi, evident, nici autobuzele). „Am vrut să oferim ceva mai mult consumatorilor noştri şi ne-am gîndit să organizăm un eveniment care să-i scoată din anonimat. Seria de probe este inspirată din activităţile zilnice ale fiecăruia dintre noi. Toţi ne grăbim să prindem autobuzul prin aglomeraţie şi toţi am sărit cel puţin o dată peste o baltă ivită în drumul nostru”, a declarat brand-managerul Prigat, Andreea Nicoliţă. Fiecare cîştigător al locului I de la probele din calificare a primit din partea Prigat un premiu în valoare de 500 de lei şi ocazia de a participa la Marea Finală a Olimpiadei Oamenilor Obişnuiţi, care va avea loc la Bucureşti, pe data de 30 august. Ocupanţii primelor trei locuri de la fiecare probă au primit sucuri Prigat, diplome şi medalii. „Mi se pare o idee nemaipomenită organizarea unei olimpiade pentru noi, oamenii obişnuiţi. Mă bucur că am participat şi mă bucur că am cîştigat proba la care m-am înscris”, a declarat Bogdan Moldoveanu, cîştigătorul probei de trageri la ţintă cu arcuri din nuiele. La Marea Finală de la Bucureşti, cîştigătorii locului I de la fiecare probă va primi un premiu în valoare de 3.000 de lei, cei clasaţi pe locul II vor primi 1.000 de lei şi cei de pe locul II vor primi 500 de lei.