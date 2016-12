Olimpică din Constanţa vrea să găsească leacul pentru cancer

”Succesul este un pas intermediar în ceea ce mă definește ca persoană. Reușita la olimpiade nu este tot ceea ce însemn ca individ”, afirmă cu încredere Diana Ioana Anastase, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, medaliată cu argint în iulie 2014 la Olimpiada Internațională Pluridisciplinară ”Tuymaada” din Republica Sakha, Federația Rusă. Tânăra de 18 ani este pasionată de chimie și se pregătește încă din gimnaziu pentru concursuri și olimpiade, așa că participarea la Olimpiada internațională a fost rezultatul anilor de studiu. ”Eu mă pregătesc din clasa a VIII-a, de când am participat la prima olimpiadă națională. Cred că totul se datorează faptului că am avut ambiție și puțin noroc să întâlnesc o profesoară care să mă impulsioneze să învăț mai mult. Ca să ajungi la o olimpiadă internațională trebuie să cunoști materia de gimnaziu, liceu și chiar și din primii ani de facultate”, a povestit Diana. Cu toate acestea, constănțeanca spune că nu și-a făcut un scop din participarea și câștigarea unor premii, ci vede în olimpiade un mijloc pentru a-și atinge scopurile. ”Nu mi-am făcut un țel din participarea și câștigarea unor premii la olimpiade, mi-am făcut un scop din a mă îmbunătăți pe mine și a-mi îmbunătăți cunoștințele pentru ceea ce urmează să fac”, a spus Diana.

VREA SĂ STUDIEZE ÎN STRĂINĂTATE Mircista are planuri mari de viitor și cel mai mare vis al ei este să găsească un leac pentru cancer. Pentru a se perfecționa în acest domeniu, a aplicat deja la câteva universități din străinătate. ”Am trimis aplicații la mai multe universități din Anglia și din SUA. În ianuarie am aflat că am fost admisă la Oxford, în Marea Britanie, la un program de master în chimie, dar eu îmi doresc foarte mult să intru la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din SUA, pentru că îmi oferă mai multe oportunități de dezvoltare pe plan profesional în domeniul pe care mi-l doresc”, a adăugat tânăra. Își dorește să găsească tratament pentru bolile genetice, inclusiv pentru cancer, așa că este interesată de chimia medicală și farmaceutică, cu aplicații directe în genetică. După terminarea facultății nu ar vrea să se întoarcă în România, pentru că domeniul pe care îl vizează nu este suficient dezvoltat, așa că nu ar putea să facă cercetare așa cum își dorește.

PASIUNI Constănțeanca spune că nu a considerat niciodată învățatul o corvoadă și de cele mai multe ori studiază atunci când are chef. ”Doar înainte de probe mă pregătesc mai mult, citesc, studiez individual, pentru că am constatat că e mai eficient așa, iar când am nelămuriri, cer ajutorul profesorilor mei”, a spus eleva. Ține totuși să precizeze că nu renunță la niciuna din pasiunile ei pentru a se pregăti pentru concursuri. ”Cred că sunt colegi care alocă mai mult timp pregătirii pentru școală decât aloc eu pregătirii pentru olimpiade. Totul ține de cât de bine își organizezi timpul și trebuie să știi să înveți eficient”, a completat Diana. Timpul liber îl împarte între cursuri de echitație, unde participă de câteva ori pe săptămână încă de când avea 7 ani, tenis de masă, schi, iar până în clasa a X-a a participat la cursuri de limba japoneză. A cochetat de-a lungul timpului și cu baletul și cu handbalul, pentru că, spune ea, a încercat să își descopere și să își dezvolte pasiunile.