Olimpica visează să devină doctor

În ciuda haosului din ultimii ani din sistemul de învăţământ, acesta mai produce, încă, olimpici. Unul dintre aceştia este Dana Pisică, elevă în clasa a X-a în cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa, la profilul matematică - informatică, intensiv informatică. La doar 16 ani, adolescenta a participat la numeroase competiţii, printre premiile câştigate numărându-se inclusiv marele premiu al competiţiei organizate de NASA Houston. „Am început să particip la concursuri în clasa a III-a, la vârsta de 10 ani, când am mers la un concurs de matematică la nivel judeţean. În clasa a VI-a am fost la primul concurs interjudeţean, iar din clasa a VII-a am început să particip la olimpiade naţionale”, îşi aminteşte Dana. Ea a participat la olimpiadele naţionale de Fizică, Matematică, Chimie şi Ştiinţe. Printre rezultatele obţinute la aceste competiţii se numără şi premiul II la Concursul Naţional de Chimie „Raluca Râpan”, menţiune şi medalie de argint la Olimpiada Naţională de Matematică (clasa a VII-a), menţiune la Olimpiada Naţională de Chimie, menţiune şi medalie de argint la Olimpiada Naţională de Matematică şi menţiune la Olimpiada Naţională de Ştiinţe, în clasa a VIII-a. „Anul trecut, în clasa a IX-a, am luat medalia de bronz la Olimpiada Naţională de Matematică, premiul întâi la competiţia organizată de NASA Aimes şi marele premiu la competiţia organizată de NASA Houston. A fost o surpriză plăcută obţinerea acestor rezultate la competiţiile NASA, pentru că întreaga echipă era formată din elevi care nu mai participaseră la acest tip de competiţii”, povesteşte Dana.

FĂRĂ INTERPRETĂRI. Dana a adăugat că a ales profilul matematică - informatică şi participă la competiţiile de fizică, matematică, chimie şi ştiinţe, pentru că îi plac disciplinele reale. „Îmi plac disciplinele reale pentru că nu lasă loc de interpretări, sunt exacte. De asemenea, am ales un număr mai mare de materii pentru că vreau să evit să-mi canalizez atenţia pe o singură materie. Vreau să explorez ştiinţa din cât mai multe puncte de vedere”, explică adolescenta. În ceea ce priveşte participarea la competiţiile NASA, tânăra a declarat că s-a alăturat echipei CNMB atât pentru că sunt multe lucruri interesante pe care le afli cu această ocazie, cât şi pentru că aceste competiţii se bazează pe munca de echipă şi dezvoltă abilităţile de comunicare. „Anul acesta aş vrea să mă calific iar la faza naţională a olimpiadelor de Fizică şi Matematică şi să particip în continuare la competiţiile NASA. Îmi doresc să egalez, cel puţin, performanţele de anul trecut”, a precizat Dana. În ceea ce priveşte timpul liber, Danei îi place să asculte muzică (rock şi folk) şi să participe la dezbaterile organizate de Clubul Socrates de dezbateri pentru liceeni, din care face parte. Dacă cei mai mulţi adolescenţi nu şi-au făcut încă planuri de viitor, Dana ştie exact ce vrea să facă după ce va termina liceul. „O să fac Facultatea de Medicină. Voi aplica şi la universităţi din străinătate şi, dacă voi obţine o bursă, voi pleca să studiez acolo. Dar nu pot să zic că am fobie de România. Nu ar fi o tragedie dacă nu aş intra la o facultate din străinătate”, afirmă eleva mircistă.