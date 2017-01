Olimpicii NASA, premiaţi de primarul Constanţei

În perioada 18 - 28 iulie, un grup de 24 de elevi de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” a participat în Statele Unite ale Americii, la Houston, Texas, la finala concursului internaţional Space Settlement Design Competition. Locul fruntaş l-a ocupat o echipă mixtă, formată din elevii constănţeni şi americani. Elevii din judeţul nostru, însoţiţi de profesorul Ion Băraru, au ţinut să îi mulţumească primarului Constanţei, Radu Mazăre, pentru ajutorul oferit în urmă cu cîteva luni, cînd datorită banilor acordaţi de Primăria Constanţa, au putut să îşi cumpere biletele de avion pentru Houston. “Noi am făcut tot ce am putut ca să ajungem acolo şi să cîştigăm, însă fără ajutorul dumneavoastră nu am fi avut cum să ne cumpărăm biletele de avion”, i-a spus Gabriel Petrică, unul dintre elevi, primarului Radu Ştefan Mazăre. Elevii i-au oferit edilului un tablou cu pozele lor făcute după concurs, îmbrăcaţi în echipamente cu simbolul NASA şi o minge de golf cu aceleaşi însemne. La rîndul său, primarul le-a oferit copiilor medalii, iar profesorului Băraru suma de 100 de milioane de lei. “Cred că meritaţi să primiţi acest premiu pentru felul în care aţi lucrat cu aceşti copii. Vreau să ştiţi că ori de cîte ori veţi avea astfel de proiecte eu vă voi fi alături şi vă voi ajuta”, a declarat primarul Mazăre. Profesorul Băraru a declarat că din banii primiţi va cumpăra un microbuz pentru a putea merge cu elevii săi în excursii.

Reamintim că elevii constănţeni au realizat proiecte prin care au arătat felul în care cred că ar trebui să arate aşezările umane de pe Marte. “Pentru a putea pleca în SUA am lucrat mai mult de trei luni, dar truda ne-a fost răsplătită. Am reuşit să cîştigăm. Cînd am ajuns la Houston, a trebuit să lucrăm şi cu alţi copii, din diferite state. A fost mai greu la început, pentru că nu ştiam cum ar trebui să arate o staţie şi fiecare avea părerile lui. În trei zile, trebuia să avem gata planul, dar am reuşit. Nu cred că ne vom opri aici şi vom încerca să participăm la cît mai multe proiecte de acest gen”, a spus Adela Căpîlnaşiu, elevă în clasa a XI-a a Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrîn”.