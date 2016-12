Oliver Stone, acuzat de antisemitism

Centrul Simon-Wiesenthal a criticat dur comentariile antisemite făcute de regizorul Oliver Stone, prin care acesta a fost acuzat că a minimalizat Holocaustul şi a îndemnat Hollywood-ul să condamne discursul celebrului cineast american. ”Oliver Stone este încă un papagal în corul antisemit”, a declarat, la rândul său, într-un comunicat, rabinul Abraham Cooper, unul dintre conducătorii Centrului Simon-Wiesenthal, cu sediul în Los Angeles, a cărui misiune este conservarea memoriei istorice a Holocaustului. Regizorul american atribuie interesul pe care lumea îl are pentru Holocaust dominaţiei exercitate în mass-media din SUA de către evrei, a explicat Abraham Cooper. Rabinul a reacţionat astfel faţă de cuvintele regizorului filmului ”Born on 4th of July / Născut pe 4 iulie” în interviul acordat publicaţiei britanice ”Sunday Times”.

”În cultura noastră, accentul este pus pe Holocaust deoarece evreii controlează mass-media”, a afirmat Oliver Stone. ”Adolf Hitler, spunea cineastul american, a făcut un rău mult mai mare poporului rus decât poporului evreu”. ”Oliver Stone se încăpăţânează să minimalizeze Holocaustul”, a comentat Abraham Cooper. În interviul acordat publicaţiei ”Sunday Times”, Oliver Stone consideră, printre altele, că politica americană faţă de Iran este oribilă. ”Iranul nu este neapărat partea gentilă, însă americanii nu cunosc toată povestea”, a declarat regizorul american. ”Sper ca retorica iresponsabilă şi scandaloasă a lui Oliver Stone să fie condamnată de către colegii săi din industria de divertisment”, a reacţionat rabinul Abraham Cooper.

În faţa acestor reacţii dure, regizorul în vârstă de 63 de ani a făcut un pas înapoi, cerându-şi scuze pentru afirmaţia că Hitler a fost folosit ca ţap ispăşitor. Oliver Stone, un veteran al Războiului din Vietnam, este cunoscut pentru filmele sale cu miză ideologică, fiind dublu câştigător al Oscarului pentru regia filmelor ”Platoon / Plutonul” din 1986 şi ”Born on 4th of July / Născut pe 4 iulie” din 1989. Începând cu ”JFK” până la ”Natural Born Killers / Născuţi asasini”, filmele lui Oliver Stone au generat mereu controverse. Un alt film recent al său, intitulat ”W”, despre fostul preşedinte american George W. Bush, a fost lansat în 2008, cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale americane. În ”W”, regizorul a construit intriga pe baza conflictului oedipian dintre preşedintele George W. Bush şi tatăl său, fostul preşedinte George H. W. Bush. Sensibil faţă de destinul ţărilor în curs de dezvoltare, Oliver Stone a realizat multe pelicule în acest registru, printre care ”Comandante” din 2003 şi ”În căutarea lui Fidel” din 2006, consacrate preşedintelui cubanez Fidel Castro, dar şi ”Salvador” din 1986, despre conflictele din America Centrală. Cel mai recent proiect al regizorului Oliver Stone, continuarea filmului ”Wall Street”, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes 2010, iar compania Fox a decis să amâne lansarea peliculei în sălile de cinematograf, din 12 aprilie pe 24 septembrie.