Oliver Stone i-a criticat pe Trump şi Clinton

Cineastul Oliver Stone i-a criticat pe politicienii Donald Trump şi Hillary Clinton, candidaţi la preşedinţia americană, pentru faptul că aceştia evită să vorbească în campania electorală despre problemele majore cu care se confruntă Statele Unite ale Americii. Renumitul cineast, care este foarte activ şi în politică, spune că este dezamăgit de discursurile celor doi politicieni, întrucât chestiuni de o importanţă vitală, precum încălzirea globală şi războaiele internaţionale, nu au fost discutate în public de niciunul dintre candidaţii care speră să îl înlocuiască pe Barack Obama la Casa Albă.

Oliver Stone s-a declarat deosebit de îngrijorat mai ales de faptul că problema supravegherii electronice a populaţiei americane nu reprezintă un punct-cheie în dezbaterile electorale, în contextul în care el se pregăteşte să lanseze pe marile ecrane un film despre Edward Snowden, un expert în computere obligat să plece în exil după ce a publicat online documente clasificate ce detaliază informaţii despre cetăţenii americani adunate de angajaţii National Security Agency. ”Ceea ce este dezamăgitor e faptul că niciunul dintre candidaţi nu a vorbit despre supraveghere. Nu au vorbit nici despre războaiele în care America este implicată, nici despre încălzirea globală. E o campanie electorală în care noi părem că negăm tot ce se petrece în lume”, a declarat Oliver Stone pentru WENN. ”Filmul meu trece dincolo de aceste lucruri şi sper că va trece şi proba timpului. Sincer, cred că subiectul Snowden va rămâne în istorie mult mai mult decât aceste alegeri marcate de trivialitate”, a adăugat cineastul american.

Oliver Stone consideră că Edward Snowden, interpretat în filmul său de actorul Joseph Gordon-Levitt, va rămâne în istorie ca un erou adevărat, deoarece el a contribuit la modificarea legislaţiei din domeniul supravegherii electronice şi a adus lumină asupra unuia dintre cele mai întunecate secrete ale Americii. ”Îmi amintesc că, atunci când s-a întâmplat, mi s-a părut extrem de revelator. Am aplaudat gestul lui, în calitate de cetăţean, deoarece el a adus acea transparenţă pe care Obama a promis-o. Însă Snowden a fost acela care ne-a adus-o, cu siguranţă nu Obama”, a mai spus regizorul Oliver Stone.

Oliver Stone, născut pe 15 septembrie 1946, este un regizor, scenarist şi producător american ce a devenit cunoscut pe plan internaţional la sfârșitul anilor 1980, cu o serie de filme despre războiul din Vietnam. A regizat mai multe pelicule celebre, dar şi controversate, precum ”JFK”, ”Natural Born Killers”, ”Nixon”, ”Midnight Express”, ”Platoon” şi ”Born on the Fourth of July”. Oliver Stone a câştigat trei premii Oscar.